88. Czy kiedyś człowiek był zdrowszy niż dziś?

Mit złotego wieku u cywilizacji antycznych, jak i biblijny raj zakładają, jakoby w przeszłości człowiekowi było lepiej. Był szczęśliwszy, zdrowszy, mniej zapracowany, no i żył znacznie dłużej. Dziś także pokutuje pogląd, że kiedyś ludzie jakoś mniej chorowali. Pod względem naukowym ta teza jest nie do obronienia.

„Jesteś tym, co jesz” – to hasło zyskało na popularności. I to na jego podstawie zakłada się, że styl życia naszych przodków gwarantował im długie życie w dobrej kondycji.