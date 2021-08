96. Czy samochód autonomiczny jest rzeczywiście samodzielny i nikogo do jazdy nie potrzebuje?

W lutym 2020 r. przewodniczący amerykańskiej Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu stwierdził, że żaden z pojazdów oferowanych w USA nie jest samosterujący. Oświadczenie to opublikowano razem z raportem ze śledztwa dotyczącego wypadku samochodu Tesla model X 23 marca 2018 r. Na autostradzie 101 w stanie Kalifornia samochód uderzył w bariery i stanął w płomieniach. Jego kierowca, 38-letni Wei Huang, zginął na miejscu. To tragiczne zdarzenie spowodowane było najprawdopodobniej tym, że prowadzący nie do końca rozumiał, jakie jest działanie funkcji „autopilot”.