Trzydzieści lat minęło

„Nagradzamy ich za to, co już osiągnęli, wierząc, że dzieła największe stworzą w dającej się przewidzieć przyszłości” – pisał o laureatach Paszportów POLITYKI Zdzisław Pietrasik. Ta wiara znalazła odzwierciedlenie w rzeczywistości – to w znacznej mierze oni tworzyli kulturę po przełomie, w wolnej już Polsce, której nasze nagrody są niemal równolatkami. O tym właśnie opowiadamy w tym wydaniu „Niezbędnika”.

Co przez te trzy dekady widziały Paszporty? Dwa Noble (Wisława Szymborska, 1996, i Olga Tokarczuk, 2018), kilka Oscarów, sukcesy o kilkumilionowym zasięgu, spektakularne porażki.