"Nie jestem twoim murzynem" (I Am Not Your Negro) w reż. Raoul'a Pecka od 1 grudnia w kinach!

Raoul Peck opowiada o segregacji rasowej, prześladowaniach i walce o prawa Afroamerykanów w USA, wykorzystując niepublikowane dotąd fragmenty niedokończonej książki „Remember This House” Jamesa Baldwina, słynnego afroamerykańskiego powieściopisarza i eseisty, oraz bogaty zasób archiwalnych filmów i zdjęć. Książka i film przedstawiają historie następujących po sobie zabójstw trzech przyjaciół Baldwina: Medgara Eversa, Malcolma X i Martina Luthera Kinga. Baldwin nie dokończył książki przed swoją śmiercią w 1987 roku. Pozostawił zaledwie trzydzieści stron, a spadkobiercy pisarza powierzyli rękopis reżyserowi Raoulowi Peckowi.

Film był nominowany do Oscara® w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Dokumentalny oraz otrzymał wyróżnienie Jury Ekumenicznego i Nagrodę Publiczności w sekcji Panorama na Festiwalu Filmowym Berlinale 2017.

Narratorem w filmie jest Samuel L. Jackson

Głosy prasy:

„Filmowy esej o potężnej wymowie i boleśnie odpowiadający współczesności, mimo, że jego bohater zmarł niemal 30 lat temu. (…) Hipnotyzujące doświadczenie filmowe”.

Kenneth Turan, „Los Angeles Times”

“Trudno wskazać film, który opowiada o współczesności z większą jasnością i siłą, domagając się uznania niewygodnych prawd i wyciągając jednoznaczne lekcje z mroków historii”.

A.O. Scott, „The New York Times”

Nominowany do Oscara portret Jamesa Baldwina, wykorzystuje słowa tego autora, aby zbudować most między kwestią przestrzegania praw obywatelskich w przeszłości i naszą teraźniejszością, dla której kwestie rasowe nadal są zapalne. To film nie do przeoczenia i niezapominany.

Peter Travers, „The Rolling Stones”

Peck nawiązując do współczesnych wydarzeń, ukazuje, że obraz historii Baldwina i jego profetyczne wizje są boleśnie adekwatne.

Richard Brody. „New Yorker”

Dystrybucja: Against Gravity

https://www.againstgravity.pl/films/nie-jestem-twoim-murzynem