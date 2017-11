O Ekercie w Lublinie

Zapraszamy do Sali Kinowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie na pokaz filmu „Artur Ekert. Model do składania”. Ekert jest fizykiem, matematykiem, kryptologiem i jednym z twórców informatyki kwantowej. W 1992 r. wynalazł wyjątkowy protokół kryptograficzny oparty na zjawisku splątania kwantowego. Był on przepisem na szyfr idealny. Znanego z nieuchwytności uczonego spotykamy w tajemniczym mieście na równiku. Ekert opowie o zaskakujących związkach szyfrów i wolnej woli oraz o życiu we wszechświatach równoległych.

Pomysłodawcą i twórcą filmu jest Karol Jałochowski, dziennikarz naukowy POLITYKI, stypendysta National University of Singapore, laureat nagrody Grand Press.