Rafał Woś Związki boją się rewolucji – wynika z debaty zorganizowanej w POLITYCE

To nie jest kraj dla pracowników. W Polsce można znaleźć niemało głosów, że tak właśnie nazywa się od lat nasz największy problem społeczny. A na problemy społeczne machać ręką nie należy. Bo trzeba pamiętać, że słaby, zalękniony i przeładowany robotą pracownik to niemal automatycznie bierny, zniechęcony i wściekły obywatel. A także konsument z cienkim portfelem. W ten prosty sposób problem z pracą staje się kapitalnym wyzwaniem politycznym i barierą ekonomiczną dla rozwoju. Stąd pomysł na zorganizowanie w ubiegłym tygodniu w siedzibie naszej redakcji debaty na ten temat. Pretekstem do dyskusji był przygotowany na zamówienie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nowy Kodeks pracy (a właściwie dwa: indywidualny i zbiorowy). Zaproszeni przez nas goście zastanawiali się, czy może on być realnym wzmocnieniem polskiego pracownika? Czy jest szansa, że zawarte w nim pomysły (choćby domniemanie zatrudnienia na bezterminową umowę o pracę) są pierwszą od lat szansą na rozwiązanie problemu uśmieciowienia pracy w naszym kraju? Czy może jest przeciwnie. Może nowe przepisy są pełne siedzących w szczegółach diabełków, rozwiązań potencjalnie dla polskich pracowników niebezpiecznych? Te tematy poruszyliśmy w dyskusji z przedstawicielami polskich związków zawodowych: Krzysztofem Małeckim (Forum Związków Zawodowych), Barbarą Surydykowską (Solidarność), Jakubem Grzegorczykiem (Inicjatywa Pracownicza), Andrzejem Radzikowskim (OPZZ) oraz Xavierem Wolińskim (Związek Syndykalistów Polski). Była to przy okazji próba przełamania panującego w Polsce zwyczaju, aby o gospodarce rozmawiać głównie z probiznesowymi ekspertami czy organizacjami pracodawców. Co związki sądzą o przygotowanym przez komisję kodyfikacyjną projekcie prawa pracy? Nasza debata pokazała, że związki się go… boją. Strach jest dwojakiego rodzaju. Po pierwsze dało się wyczuć brak zaufania do rodzimej klasy politycznej (i do rządu PiS w szczególności). I to nawet po stronie Solidarności. Ten strach pole

