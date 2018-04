Na wezwanie prokuratury ujawniamy informacje

Informujemy, że otrzymaliśmy pismo od organów ścigania wzywające nas do ujawnienia informacji dotyczących użytkowników serwisu internetowego POLITYKA.PL, których wpisy, w ocenie osób trzecich, wyczerpują znamiona zniesławienia, stanowiącego czyn z art. 212 kodeksu karnego.

Mimo że usunęliśmy kontrowersyjne wpisy, Prokurator na podstawie art. 180 § oraz art. 218 § 1 i 2 kodeksu postępowania karnego zwolnił nas z tajemnicy służbowej i wezwał do wydania numerów IP wraz z dokładnym czasem i portem urządzeń, z których zostały zamieszczone te wpisy. Postanowienie Prokuratora zostało utrzymane w mocy przez Sąd Rejonowy, zatem byliśmy obowiązani do wydania żądanych informacji. Sąd uznał, że w przypadku gdy użytkownik serwisu internetowego czuje się zniesławiony wpisami zamieszczonymi przez innego użytkownika, zwolnienie z tajemnicy i nakazanie wydania informacji zmierzających do ustalenia sprawcy przestępstwa jest zgodne z przepisami prawa.

Informujemy, że również ewentualne przyszłe postanowienia sądów i uprawnionych organów ścigania w powyższej materii będą przez nas respektowane i wykonywane.

Jednocześnie przypominamy, że nie akceptujemy publikowania przez użytkowników serwisu internetowego POLITYKA.PL wpisów sprzecznych z prawem, a w szczególności zniesławiających osoby trzecie lub naruszających ich dobra osobiste.