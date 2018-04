Redakcja Prokurator żąda numerów IP

Polityka Informujemy, że otrzymaliśmy pismo od prokuratury, wzywające nas do ujawnienia informacji dotyczących użytkowników serwisu internetowego Polityka.pl, których wpisy – w ocenie osób trzecich – wyczerpują znamiona zniesławienia, stanowiącego czyn z art. 212 Kodeksu karnego. Mimo że usunęliśmy konkretne kontrowersyjne wpisy, prokurator na podstawie art. 180 § 1 oraz art. 218 § 1 i 2 Kodeksu postępowania karnego zwolnił nas z tajemnicy służbowej i wezwał do wydania numerów IP wraz z dokładnym czasem i portem urządzeń, z których zostały zamieszczone owe wpisy.

