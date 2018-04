red. Warszawa uhonorowała Mariana Turskiego Honorowy Obywatel Warszawy

Leszek Zych/Polityka Hanna Gronkiewicz-Waltz i Marian Turski Z dumą odnotowujemy, że naszemu przyjacielowi – człowiekowi ze wszech miar wyjątkowemu – Marianowi Turskiemu warszawska rada miasta wręczyła oznakę i tytuł Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy. Uroczystość odbyła się w dniu szczególnym: w 75. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, 19 kwietnia 2018 r. Wśród przybyłych gości oprócz prezydent miasta, jej zastępców, radnych, duchownych, parlamentarzystów, przedstawicieli środowisk żydowskich oraz ambasady Niemiec obecna była również ambasador Izraela Anna Azari.

Oprócz Mariana Turskiego tytułem Honorowego Obywatela uhonorowano również Halinę Birenbaum, polsko-izraelską pisarkę ocaloną z Holokaustu, oraz Krystyną Budnicką ze Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu. Wręczając odznaki, prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz zwracała uwagę, że: „To 75. rocznica, to znaczy, że świadków będzie coraz mniej. Każdy jest dla nas cenny. Zostali, żeby świadczyć o historii". I dodawała: „Duchy mają skłonność odradzania się, a my mamy im nie pozwolić, żeby się odrodziły". Z kolei przewodnicząca rady miasta Ewa Malinowska-Grupińska podkreślała, że z reguły w kontekście dwóch powstań w Warszawie mówi się o dorosłych, tymczasem trzeba też pamiętać o bohaterstwie bezbronnych dzieci – takich właśnie jak osoby wyróżnione, „cudem ocalałe dzieci getta", które dbają, aby pamięć o Holokauście nie zginęła. Marian Turski ma pod tym względem niebywałe osiągnięcia. Rada miasta Warszawy doceniła szczególnie jego zaangażowanie i wieloletnią pracę na rzecz powstania Muzeum Historii Żydów Polskich Polin – jak napisano w uzasadnieniu wyróżnienia – „niezwykłej instytucji kultury na mapie Stolicy, Polski i świata". Marian był przewodniczącym (obecnie jest wiceprzewodniczącym) Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, które zainicjowało powstanie muzeum. Od 2009 r. przewodniczy Radzie Muzeum, a w październiku 2014 r. uroczyście otworzył wystawę stałą poświęconą tysiącletniej historii Żydów na ziemiach polskich. Zasiada również we władzach: Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej, Radzie Miejsca Pamięci Wannsee-Konferenz. Jest także wiceprezydentem Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego. A od 1958 r. kieruje działem historycznym naszego tygodnika – tak długi staż to ewenement w polskiej i światowej historii dziennikarstwa. Odbierając wyróżnienie, Marian Turski zadedykował je trzem osobom: swojej żonie, odważnej i skromnej uczestniczce powstania; Józefowi Lewartowskiemu, który jako jeden z pierwszych w getcie wezwał do

