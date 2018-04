red. Podwójny jubileusz Daniela Passenta 140 lat Passenta

Wiadomość, że Daniel Passent kończy 80 lat, rozeszła się po Polsce lotem błyskawicy, wywołała powszechne niedowierzanie i szybko została uznana za tzw. fake news. Istotnie, zarówno wygląd zewnętrzny felietonisty POLITYKI, jak i młodzieńcza dezynwoltura jego tekstów wydają się wykluczać, iż mógłby osiągnąć jakiś wiek kojarzony z dojrzałością. Jednakże sam Daniel Passent z wielką uporczywością powtarzał informację o swoich urodzinach; co więcej, dodawał, że w kwietniu 2018 r. upływa też 60. rocznica jego debiutu w POLITYCE. Dawało to w sumie jubileusz 140-lecia, a nad taką datą trudno już przejść do porządku dziennego. Zapadła zatem decyzja o zorganizowaniu obchodów jubileuszowych. Jak zwykle w takich przypadkach, rozpoczęła się dyskusja w sprawie miejsca i charakteru tych obchodów, która rozpaliła emocje w całym kraju. Czy mają to być obchody lokalne, czy też ogólnonarodowe? Czy dopuszczać do uczestniczenia w nich wszystkich jak leci, czy też teren obchodów ogrodzić barierkami i wpuszczać tylko za zaproszeniami? Szybko ujawnili się też przeciwnicy obchodów, z obu krańców spektrum politycznego. Ci z prawego oświadczyli, że nie można obchodzić jubileuszu apologety stanu wojennego i lewaka, natomiast ci deklarujący afiliację lewicową sprzeciwiali się jubileuszowi, podnosząc, że Passent był apologetą amerykańskiego imperializmu i kształcił się w Princeton za pieniądze CIA. Reprezentanci umiarkowanego centrum stwierdzali z kolei, że przypadek Passenta jest złożony i że jubileusz można, owszem, organizować, ale po starannym zbadaniu życia i twórczości kandydata na jubilata, najlepiej przy pomocy metod naukowych. Zwracali przy tym uwagę, że już w maju 1980 r. w Instytucie Badań Literackich odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr. Piotra Stasińskiego „Poetyka i pragmatyka felietonu w polskiej prasie na przykładzie twórczości Kazimierza Chłędowskiego, Antoniego Słonimskiego i Daniela Passenta”. Trwają też prace nad wielotomową monografią dotyczącą życia i twórczości felietonisty z POLITYKI, ale będzie ona gotowa nie wcześniej niż na stulecie jego urodzin. W oparciu o odnalezioną w IBL ankietę personalną można jednak już dziś przedstawić w punktach zwięzłą charakterystykę jubilata. 1. Pochodzenie: jubilat jest pochodzenia kresowego i sanacyjnego. Urodził się 28 kwietnia 1938 r. w Stanisławowie. 2. Wykształcenie: Wydział Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Princeton, Uniwersytet im. Johna Harvarda w Cambridge, Uniwersytet im. Andrieja Żdanowa w Leningradzie. Postępy w nauce: najlepiej szło jubilatowi w Kraju Rad, gdzie rozpoczynał studia i gdzie ukończył edukację już po roku. W Ameryce studiował rok, potem znowu rok, czyli musiał powtarzać rok. Na UW pracę magisterską oddał z opóźnieniem. 3. Przebieg pracy zawodowej: debiutował w dziennikarstwie w 1956 r., w wieku lat 18, w „Sztandarze Młodych”, notatką o wizycie w Polsce chińskiego premiera Czou Enlaja. W POLITYCE debiutował w 1958 r. artykułem „Czy ekonometria jest nauką burżuazyjną”. W 1961 r. dostarczył do redakcji dzienniki Adolfa Eichmanna, zdobyte przez młodego niemieckiego antyfaszystę Thomasa Harlana, z którym się przyjaźnił. Publikacja dzienników stała się sensacją na skalę światową. Nakład POLITYKI wzrósł z dnia na dzień z 50 tys. do 100 tys. egzemplarzy, a Passent w wieku 23 lat stał się dziennikarzem o reputacji międzynarodowej, czego niektórzy nie mogą mu darować do d

