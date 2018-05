JZ Nagrody Historyczne POLITYKI wręczone

Leszek Zych/Polityka Od lewej: Dariusz Stola, Jerzy Kochanowski, Włodzimierz Borodziej, Ewa Wiatr, Michał Sutowski, Marian Turski, Marcin Zaremba. W siedzibie redakcji POLITYKI 8 maja zostały uroczyście wręczone nagrody za najlepsze książki historyczne, jakie ukazały się w Polsce w 2017 r. – Sam jestem z getta łódzkiego, ale to nie była protekcja – tak Marian Turski, szef działu historycznego naszego tygodnika i przewodniczący komisji przyznającej nagrody, rozpoczął prezentację „Dziennika z getta łódzkiego”, bezkonkurencyjnego zwycięzcy w kategorii pamiętników i wspomnień. Jego autorka Rywka Lipszyc (rówieśnica Anny Frank, rocznik 1929) przetrwała wojnę, ale wkrótce po jej zakończeniu zmarła z wycieńczenia.

