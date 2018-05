Wraz z klubem Pochwała Inteligencji na Górnym Śląsku zapraszamy do Pałacu w Rybnej w Tarnowskich Górach, w którym we wtorek 22 maja 2018 r. o godz. 18 odbędzie się spotkanie z prof. Tomaszem Nałęczem, poświęcone m.in. jego książce „Strażnicy RP. Prezydenci Polski w latach 1989–2017” (do nabycia na: www.sklep.polityka.pl). Wstęp wolny.