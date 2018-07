OFF Festival 2018: Czasami czytamy książki

Czasami gotuję, czasami chodzę do łóżka, czasami piszę piosenki, czasami zabijam... Słowo „czasami” zdominuje tegoroczną odsłonę naszej Kawiarni Literackiej, której kuratorką jest pisarka Sylwia Chutnik. Będziemy rozmawiać o tym, co ważne dla współczesnej literatury oraz jej twórców i twórczyń.

Każda osoba robi raz na jakiś czas, czasami, coś, co jej do końca nie definiuje. Sprawia jednak, że próbuje nowych rzeczy, eksperymentuje, zaczyna coś innego niż dotychczas. W takie działania wpisane jest oczywiście ryzyko, ale tym bardziej jest to ciekawe artystycznie. Podczas dyskusji z przedstawicielami środowiska literackiego nie chcemy zamykać się w gatunkach, pozach i środowiskowych niesnaskach. Czasami będziemy poważni, czasami mniej. Za każdym razem będziemy jednak rozmawiać o tym, co ważne i inspirujące.

Oprócz dyskusji zapraszamy do słuchania literatury na żywo: autorzy i autorki będą czytać swoje teksty przy improwizowanej muzyce. To jedyny moment, kiedy można usłyszeć i zobaczyć, jak literatura splata się z dźwiękiem. Przygotowaliśmy również niespodziankę – słuchowisko na żywo. Pamiętacie słuchanie bajek przed zaśnięciem? My proponujemy Tyrmanda na pobudzenie. Fragment powieści „Zły” zaprezentują na żywo aktorzy i aktorki na co dzień nagrywający słuchowiska i audiobooki Biblioteki Akustycznej. Jest to element wielkiego świętowania siedemdziesięciolecia Empiku, w związku z którym powstaje siedem słuchowisk opartych na polskich tekstach, które zostały napisane w siedmiu ostatnich dekadach.

Dbamy również o to, aby przestrzeń Kawiarni Literackiej inspirowała do czytania. Oprócz księgarni festiwalowej Empik, w której kupić będzie można książki występujących pisarzy i pisarek znajdzie się również wystawa okładek w ramach naszej kampanii „Oceniaj książkę po okładce” zwracającej uwagę na potrzebę dobrych projektów graficznych. Ponadto cała przestrzeń zaaranżowana będzie w klimacie retro nawiązującym do Klubów Międzynarodowej Prasy i Książki. Między spotkaniami i słuchowiskami (ich godziny dostosowane są do poziomu hałasu pobliskich koncertów) będzie można posłuchać muzyki granej przez DJa, która wprowadzać będzie w kolejne części spotkania.

Spotkania w naszej Kawiarni Literackiej poprowadzą: Sylwia Chutnik - pisarka, kuratorka Kawiarni Literackiej, współprowadząca program Barłóg Literacki, Karolina Sulej - dziennikarka i pisarka, współprowadząca program Barłóg Literacki i Adam Szaja - dziennikarz, prowadzący blog smakksiazki.pl.

O tym, co się wydarzy w Kawiarni Literackiej krótko Sylwia Chutnik, laureatka Paszportu POLITYKI - wideo.

Program Kawiarni Literackiej OFF Festival 2018:

Piątek: 3.08

Czytanie z akompaniamentem – Marcin Kącki / Pokus

Dyskusja „Czasami gotuję” z udziałem Marty Dymek i Magdaleny Trojanowskiej

Prowadzenie: Sylwia Chutnik, Karolina Sulej

Dyskusja „Czasami piszę piosenki” z udziałem Natalii Fiedorczuk, Andrzeja Zamenhofa oraz Lecha Janerki

Prowadzenie: Sylwia Chutnik, Karolina Sulej, Adam Szaja

Sobota, 4.08

Dyskusja „Czasami idę do łóżka” z udziałem Marty Niedźwiedzkiej i Wojciecha Szota

Dyskusja „Czasami zabijam” z udziałem Katarzyny Puzyńskiej i Wojciecha Chmielarza

Prowadzenie: Adam Szaja

Czytanie z akompaniamentem – Zyta Rudzka, Sorja Morja

Słuchowisko na żywo: Leopold Tyrmand „Zły”

Niedziela, 5.08

Dyskusja „Czasami mnie filmują” z udziałem Magdaleny Grzebałkowskiej i Jakuba Żulczyka

Dyskusja „Czasami zadaję pytania” z udziałem Magdaleny Kicińskiej, Ewy Winnickiej i Cezarego Łazarewicza

Prowadzenie: Sylwia Chutnik, Karolina Sulej

19.30 Czytanie z akompaniamentem – Magdalena Grzebałkowska / Side One

OFF Festival Katowice 2018 odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia, w Dolinie Trzech Stawów. Trzydniowe karnety w cenie 370 zł możecie już kupić w OFF Sklepie. Cena ta obowiązuje do 2 sierpnia lub do wyczerpania biletów z czwartej puli! W sprzedaży są już również bilety na pole namiotowe, w cenie 70 zł.

W Dolinie Trzech Stawów w Katowicach zagrają: M.I.A., Charlotte Gainsbourg, Grizzly Bear, Jon Hopkins Live, Ariel Pink, Aurora, John Maus, Turbonegro, The Brian Jonestown Massacre, Kult gra „Spokojnie”, David August, Clap Your Hands Say Yeah grają „Some Loud Thunder”, Skalpel Big Band, Marlon Williams, Zola Jesus, ...And You Will Know Us by the Trail of Dead grają „Source Tags & Codes”, Kapela ze Wsi Warszawa, Big Freedia, Egyptian Lover, Le Mystère des Voix Bulgares (The Mystery of the Bulgarian Voices), Oxbow, Rolling Blackouts Coastal Fever, Bishop Nehru, King Ayisoba, Housewives, Or:la, Jacques Greene, Harry Merry, Gary War, coL, The Mystery Lights, DJ Paypal & DJ Taye, Wednesday Campanella, No Age, Fontaines D.C., Unsane, Sensations’ Fix, Derya Yildrim And Grup Simsek, Hańba!, Furia, The Como Mamas, Coals, Moses Sumney, Yasuaki Shimizu, Yellow Days, Muchy grają „Xerroromans", Khidja, Legendarny Afrojax, Adam Strug, ARRM, Wojciech Bąkowski, Nanook Of The North, Bass Astral x Igo, Sorja Morja, Sonbird, Good Night Chicken, Min t, tęskno, Pokusa, Lonker See, Sierść, Daniel Spaleniak, Meek, Oh Why? oraz Panieneczki.

