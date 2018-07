Rendez-vous z Francją czyli Literacki Sopot 2018!

Festiwal „Literacki Sopot” istnieje od 2012 roku i zawsze odbywa się w drugiej połowie sierpnia (w tym roku 16-19.08.2018). Każdego roku organizatorzy, MiastoSopot i Miejska Biblioteka Publiczna, wybierają jeden kraj, którego literatura jest wiodącym motywem.

„To Francja, z jej przeszłością, nie zawsze łatwą, tradycją i potencjałem intelektualnym, ale też formułą debaty publicznej stała się dla nas punktem wyjścia do rozważań uniwersalnych, ale też bardzo konkretnych na temat współczesnej Polski” – wyjaśnia Joanna Cichocka-Gula, wiceprezydent Sopotu, pomysłodawczyni festiwalu. „Rok 2018 przynosi wiele pytań związanych zarówno ze współczesnością jak i nawiązujących do licznych rocznic roku 1918, 1968. Historia, jak to ma w zwyczaju, zdaje się zataczać koło. Wracają pytania o granice wolności ‘’człowieka i obywatela’’, prawo kobiet do walki o własną podmiotowość. Powraca, ze zdwojoną siłą, pojęcie OBCEGO. Budzą się uśpione demony ksenofobii, rasizmu, nacjonalizmów”.

Dlatego tak ważnym punktem festiwalu są debaty, skupione w festiwalowym cyklu “La table ronde”. O aktualności dzieł Alberta Camusa porozmawiają francuscy badacze twórczości noblisty - Marie-Therese Blondeau, Virginie Lupo oraz wnuk Alberta, David Camus. Spotkanie poprowadzi Maciej Kałuża. W kolejnej debacie pojawi się temat ‘’Wielkiej Rewolucji Francuskiej”, matki wszystkich rewolucji, ale też jednego z najbardziej krwawych przykładów walki o zmianę istniejącego ładu społecznego. O rewolucji w cieniu gilotyny porozmawiają: Marcin Król, Monika Milewska, Reynald Secher. W roli moderatora Tomasz Wysłobocki.

Z kolei na temat paryskiej ‘’Kultury’’, związanego z nią środowiska oraz stosunku jego autorów do Francji będą debatowali znawcy dorobku tego niezwykłego pisma, które ukształtowało intelektualnie pokolenia Polaków. Paweł Bem - literaturoznawca, edytor, opracował korespondencję Czesława Miłosza z Ireną i Tadeuszem Byrskimi; Brigitte Gautier - tłumaczka poetyckich dzieł zebranych Zbigniewa Herberta na język francuski oraz Paweł Rodak - historyk literatury i kultury polskiej, kulturoznawca, od 2016 roku profesor na Wydziale Slawistyki na Sorbonne Université oraz dyrektor Ośrodka Kultury Polskiej (Centre de civilisation polonaise). Dyskusję poprowadzi Piotr Kieżun.

W roku 2018 obchodzone jest w Polsce 100lecie praw wyborczych kobiet. Jedną z najbardziej prężnych działaczek francuskich była Olimpia de Gouges, autorka słynnej Deklaracji praw kobiety i obywatelki. Podjęta przez nią walka o równouprawnienie trwać będzie we Francji przez kolejne stulecia i przyniesie Francuzkom definitywne zwycięstwo dopiero w II połowie XX wieku. O pierwszych feministkach w Muzeum Sopotu porozmawiają Tomasz Wysłobocki i Ewa Wierzbowska.

O sytuacji współczesnej Francji, jej tożsamości i kształcie wspólnoty w XXI będą debatować publicyści: Jarosław Kuisz, Bernard Lecomte, Olivier Mongina i Florence Noiville. Prowadzenie: Piotr Witwicki.

Współczesna Francja to także teatr. W rozmowie Anety Kyzioł, dziennikarki tygodnika “Polityka” wezmą udział Jacques de Decker, Rémi de Vos i Małgorzata Sikorska-Miszczuk.

Festiwal to także liczne spotkania autorskie. W cyklu “Dyskretny urok literatury francuskiej” o kryminałach z Pierrem Lemaitrem porozmawia Zygmunt Miłoszewski; z tworzącym w języku francuskim kongijskim pisarzem Alainem Mabanckou – Olga Stanisławska; o roli literatury, nie tylko autorstwa Alberta Camus, z jego wnukiem Davidem Camus będzie dyskutował Remigiusz Grzela. Młode pokolenie twórców francuskich, w rozmowie z Martą Perchuć-Burzyńską, reprezentuje Édouard Louis, którego pierwsza powieść stała się bestsellerem i okrzyknięta literacką rewelacją m.in. przez „El País”, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, „Corriere delle Sera”.

Z kolei z Romainem Puértolasem odbędzie się nie tylko spotkanie autorskie, prowadzone przez Patrycję Wanat, ale również warsztaty pisarskie i pokaz filmowej adaptacji jego przezabawnych przygód indyjskiego fakira.

Tradycją Literackiego Sopotu są również rozmowy na plaży, programowane przez Michała Nogasia, który w tym roku zaprosił do udziału Jarosława Kamińskiego, Klementynę Suchanow, Olgę Tokarczuk oraz Marcina Wichę. Z kolei nowością w tym roku jest blok spotkań „Portrety”, podczas których uczestnicy będą mogli bliżej poznać bohaterów książek autorstwa zaproszonych gości, takich jak: Remigiusza Grzela, Annę Bikont, Andrzeja Franaszka czy Katarzynę Surmiak-Domańską. W cyklu spotkań “H/historia” gośćmi będą Tomasz Pindel, Elisabeth Åsbrink, Małgorzata Szejnert, czy Mikołaj Grynberg.

Specjalne spotkanie z „najsławniejszą zakładniczką świata” Ingrid Betancourt poprowadzi Tomasz Pindel. A w cyklu “Varia” z czytelnikami spotkają się Natalia Fiedorczuk-Cieślak, Zygmunt Miłoszewski i Anda Rottenberg.

W programie Festiwalu Literacki Sopot nie zabraknie też propozycji skierowanych do młodszych czytelników, na których czekają warsztaty realizowane w ramach pasm Literacki dla Dzieci i Literacki dla Młodzieży.

W Muzeum Sopotu dzieci będa miały okazję zgłębić świat Madeline i Mikołajka w grze interaktywnej. Zaplanowano też warsztaty ilustratorskie z Jean-François Martinem, wybitnym ilustratorem, nagrodzonym Bologna Ragazzi Award za "Bajki Ezopa", w sierpniu zaś ukażą się w Polsce "Opowiastki przyrodnicze" z jego ilustracjami. Odbędą się też zajęcia z Frédérique Bertrand, autorką bestsellerowej francuskiej serii „Piżamorama” z ruchomymi ilustracjami. Dla tych, którzy chcą pogłębić swoje zdolności manualne przygotowano serię warsztatów z książką w Parku Książki, przygotowane wspólnie z Księgarnią Ambelucja. Fundacja Pankracy zaś przygotowała zajęcia w oparciu o książki “ „Ada, to wypada!” i “Miasto”, które poprowadzą Zofia Karaszewska, Sylwia Stano i Michał Strzałkowski.

Nieco starsi mogą uzewnętrznić swoje emocje i zdobyć nieco doświadczenia aktorskiego na warsztatach teatralnych z Laurentem van Wetterem, na podstawie jego sztuki teatralnej „Eduquons-les!”, czyli „Wychowajmy ich!”.

Literacki Sopot to także możliwość udziału w targach książki, seansach kinowych czy czytaniach performatywnych.

W cyklu “Literacki filmowy” odbędą się projekcje filmów “Zwyczajni kochankowie” w reżyserii Philippe Garrela, “Zazie w metrze” w reżyserii Louisa Malle, a także specjalne pokazy z udziałem autorów książek: Romaina Puertolasa “Niezwykła podróż fakira, który utknął w szafie” i “Do zobaczenia w zaświatach” z udziałem Pierre Lemaitre’a.

“Literacki teatralny” to czytanie performatywne “Zachodu” w reżyserii Michała Kurkowskiego w obecnosci autora – Rémiego de Vosa, „Błagających”” w reż. Radosława B. Maciąga z udziałem autora Bastiena Fourniera czy “Ćwiczenia stylistyczne” Raymonda Queneau’a w wykonaniu Brajner / Jankowski / Nenko.

Edycja 2019 festiwalu Literacki Sopot poświęcona będzie literaturze i kulturze brytyjskiej. Stąd spotkanie autorskie z Zadie Smith, które poprowadzi Michał Nogaś.

Wstęp na wszystkie wydarzania jest bezpłatny. Na warsztaty obowiązują zapisy.

Pełen program festiwalu dostępny jest na stronie internetowej www.literackisopot.pl oraz na wydarzeniu Facebook.https://www.facebook.com/events/65950500423241

Materiały video wybranych gości dostępne są na: https://www.youtube.com/watch?v=cET2YYtLZR0&list=PLgSEAAK70FeHLoYHAPjb2RgdBzfk8woma