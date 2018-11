Najlepsze dyplomy ASP w Warszawie już od 30 listopada

30 listopada br. odbędzie się wernisaż X. edycji wystawy Coming Out prezentującej 34 najlepsze prace dyplomowe studentów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wydarzenie to już na stałe wpisało się do kulturalnego kalendarza stolicy. W tym roku prace najzdolniejszych studentów zaprezentowane zostaną w nowoczesnej przestrzeni Centrum Praskiego Koneser przy Pl. Konesera 3 (Butelkownia), otwarcie wystawy o godzinie 18.00.

Wystawa jest doskonałą okazją do spotkania miłośników sztuki, bywalców wydarzeń kulturalnych, krytyków, dziennikarzy, a także animatorów kultury. Wydarzenie od lat cieszy się ogromną popularnością. Zeszłoroczną edycję wystawy odwiedziło ponad 7 000 osób.

- Patrząc w przyszłość jestem przekonany, że wszystko jest możliwe. Nie wiem, co się stanie w przyszłości, ale wiem, że będzie dobrze. – mówi o swojej pracy Marceli Adamczyk, absolwent Wydziału Malarstwa. Ten niezwykle optymistyczny przekaz towarzyszący jego dyplomowi “To i tamto moje. Sentymentalna futurologia” jest dla organizatorów trafnym podsumowaniem dziesięciu lat projektu otwierającego nowy rozdział w życiu kolejnego rocznika absolwentów.

- Dzięki Coming Out nasi absolwenci mają niepowtarzalną sposobność zaprezentowania swoich prac, a także nawiązania relacji z odbiorcami sztuki i pierwszymi potencjalnymi klientami. Przygotowaliśmy wyjątkowe wydarzenie, którego celem jest promowanie najlepszych absolwentów oraz ich wsparcie w rozpoczęciu ich karier zawodowych. Obserwowanie rozwoju tych karier na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat to wielka satysfakcja wynikającą z przekonania, że wybraliśmy właściwy kierunek. To, co traktujemy jako powinność uczelni wobec jej wychowanków, stało się dla niektórych szansą, którą umieli wykorzystać. Wspaniałe jest, że to obecnie znane nazwiska w świecie sztuki, wielokrotne nagradzani młodzi twórcy, odnoszący sukcesy projektanci i nauczyciele akademiccy – komentuje prof. Paweł Nowak, kurator wystawy i dyrektor galerii Salon Akademii.

- Centrum Praskie Koneser jest nieodłącznie związane z ważnymi wydarzeniami kulturalnymi. To przestrzeń przywrócona miastu i jego mieszkańcom, w której kontynuujemy artystyczne tradycje Starej Pragi. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z warszawską Akademią Sztuk Pięknych i gościć w przestrzeni Konesera wystawę Coming Out 2018 - mówi Magdalena Bartkiewicz-Podoba, dyrektor generalna firmy Liebrecht & wooD Poland, inwestora i dewelopera Centrum Praskiego Koneser.

Tegoroczne dyplomy są przykładem szukania nowych środków artystycznego wyrazu oraz zacierania granic między różnymi dziedzinami sztuki – muzyką, rzeźbą, multimediami, performansem… (np. w dyplomie Ewy Dąbrowskiej “Do siebie”). Młodzi twórcy świadomie wybierają z całego spectrum dostępnych środków artystycznych to, co najlepiej wyraża indywidualność.

Wielu z nich w swoich pracach odwołuje się do wartości im bliskich: związków z rodziną, otoczeniem znanym z dzieciństwa, naturą (np. praca Agnieszki Bielak “Dorosłam”). Z tych punktów odniesienia młodzi artyści wyruszają w przyszłość. Czasami są pełni obaw oraz zmiennych pragnień (Kornelia Dzikowska “Rzecz o pragnieniu”). Odnoszą się do problemów współczesności: stereotypów, szumu informacyjnego, wyobcowania (Piotr Dudek „News – ilustrowany serwis informacyjny” Sebastian Winkler „Wielka ryba”). Szukają klucza do świadomości odbiorcy, będącej produktem chwiejnej, współczesnej rzeczywistości. Tłumaczą tę rzeczywistość i oswajają dzięki projektowaniu, także projektowaniu przyjaznego otoczenia.

Wystawę obejrzeć będzie można do 21 grudnia 2018 r. w godzinach 10:00-18:00 w Centrum Praskim Koneser.

Więcej informacji można znaleźć na FB - https://www.facebook.com/ASP.COMING.OuT/. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane również na stronie comingout.asp.waw.pl - po oficjalnym otwarciu wystawy.