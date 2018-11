Ajka, kazachski kandydat do Oscara 2019, w kinach od 30 listopada

Zaczęło się od suchej statystyki w gazecie: „W 2010 roku w szpitalach położniczych w Moskwie 248 dzieci zostało porzuconych przez matki z Kirgistanu.” Po przeczytaniu tego zdania przez długi czas byłem w szoku. Jak to możliwe? Dlaczego kirgiskie matki z własnej woli, masowo porzucają swoje dzieci w obcym kraju? Co może zmuszać je do podejmowania takich decyzji. Przecież pochodzą z Azji Centralnej, w której rodzina stanowi fundament kultury? Zrozumiałem, że muszę zrobić o tym film: o kirgiskiej dziewczynie, która porzuca swoje nowonarodzone dziecko w moskiewskim szpitalu położniczym i o okolicznościach, które ją do tego doprowadziły. „Ajka” opowiada o nas wszystkich: o tym, co się dzieje, kiedy nasza relacja z otoczeniem staje się tak trudna, że prowadzi do moralnego upadku. Natura życia i instynkt muszą wtedy interweniować i, czasami nawet wbrew jej woli, zmusić jednostkę do przewartościowania i zmiany.

Siergiej Dworcewoj (scenarzysta i reżyser filmu „AJKA”)

Rosyjski reżyser Siergiej Dworcewoj urodził się w 1962 r. w Szymkencie, w Kazachstanie. W 1982 r. ukończył szkołę lotniczą w Krzywym Rogu na Ukrainie, a następnie kontynuował studia na Wydziale Radiotechnicznym Instytutu Elektrotechniki w Nowosybirsku. Uczęszczał do Moskiewskiej Szkoły Filmowej, którą ukończył w 1993 roku. Przez 9 lat pracował jako inżynier radiowy dla firmy lotniczej Aeroflot. Zrealizował kilka pełnometrażowych filmów dokumentalnych. W 2008 r. zadebiutował pełnometrażowym filmem fabularnym „Tulpan”. Film odbił się szerokim echem, a jego premiera odbyła się na Festiwalu Filmowym w Cannes, gdzie otrzymał prestiżową nagrodę Un Certain Regard.

Tytułowa Ajka, aktorka Samal Jesljamowa zadebiutowała w filmie „Tulpan”, nagradzanym filmie Siergieja Dworcewoja. Rolą Ajki zdobyła Złotą Palmę w Cannes jako Najlepsza Aktorka

