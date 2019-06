Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival 2019 | 27-30 czerwca 2019

Lee „Scratch” Perry, The Herbaliser, Ministry, prezentacje kultury litewskiej w ramach cyklu „Litewski focus”, artyści z Ukrainy i Białorusi, dyskusje o książkach, wspólnotach, społeczeństwie i Europie Środkowo-Wschodniej, do tego bogaty program wydarzeń dla dzieci, wystawy, kino, konsultacje dla muzyków i managerów oraz premiery wydawnicze. Tak w jednym zdaniu można zapowiedzieć tegoroczną edycję Festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia, który odbędzie się w Lublinie w dniach 27-30 czerwca 2019.

Wschód Kultury – Inne Brzmienia to przede wszystkim fascynujące spotkania z najciekawszymi zjawiskami muzycznymi na pograniczu różnych gatunków, tradycji i wpływów kulturowych. Już po raz 12. za sprawą Innych Brzmień Lublin stanie się prawdziwą stolicą muzyki. Po raz 6. festiwal odbędzie się pod marką Wschodu Kultury, czyli projektu, obejmującego także festiwale w Rzeszowie (Europejski Stadion Kultury, 21-23.06) i Białymstoku (Inny Wymiar, 29.08-01.09), którego celem jest wymiana doświadczeń, artystyczny dialog i integracja środowisk twórczych z Polski i krajów Partnerstwa Wschodniego, obchodzącego w tym roku swoje 10-lecie. Organizatorami wydarzenia są: Warsztaty Kultury w Lublinie, Miasto Lublin i Narodowe Centrum Kultury.

W tym roku program muzyczny festiwalu bogaty jest zarówno w występy światowych gwiazd, jak i prezentację najciekawszych nowych zjawisk muzycznych. Do pierwszej kategorii z pewnością należy zaliczyć zespół Ministry – ikonę amerykańskiej sceny niezależnej, Lee „Scratcha” Perry’ego – jedną z najważniejszych postaci światowej sceny reggae oraz prawdziwą legendę brytyjskiej sceny z pograniczu jazzu i klubowej elektroniki – zespół The Herbaliser.

Program muzyczny Innych Brzmień dopełniają: unikalny duet basisty Einstürzende Neubauten Alexandra Hacke i instrumentalistki Danielle de Picciotto, francuska gwiazda dubu – Brain Damage, kultowi reprezentanci polskiego punk rocka, czyli zespół Dezerter, brytyjski duet AK/DK z miksem perkusji i syntezatora, Wrekmeister Harmonies – pastoral doom z USA, czołowe nazwisko polskiej elektroniki, czyli Aleksandra Grünholz jako We Will Fail oraz reprezentanci współczesnej sceny jazzowej Izraela – trio Shalosh. Jak co roku, nie zabraknie również artystów z Ukrainy i Białorusi, zwłaszcza, że tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w jubileuszowym roku 10-lecia Partnerstwa Wschodniego. Zagrają: Way Station, The Elephants, stonefromthesky oraz Eryk i Ja. Swoje miejsce na scenie Innych Brzmień będą także miały zespoły z Lublina i regionu (Hidden World, Synchrotrony, Pasażer oraz Vinylowi Gracze), które zaprezentują się w ramach cyklu Music IN.

Wyjątkowym projektem tegorocznej edycji festiwalu będzie prezentacja litewskiej sceny muzycznej. W jej ramach w Lublinie zagrają: Solo Ansamblis, Garbanotas, Sheep Got Waxed, Fume i The Infiltrators. Tegoroczny specjalny moduł festiwalu pn. „Litewski focus” to jednak nie tylko muzyka, lecz także szereg wydarzeń z obszaru literatury, kina i fotografii, przygotowanych wspólnie z Ambasadą Republiki Litewskiej w RP, Litewskim Instytutem Kultury i przy wsparciu Ministerstwa Kultury Republiki Litewskiej w ramach obchodów 450. rocznicy podpisania Unii Lubelskiej.

Program festiwalu obfituje także w wydarzenia pozamuzyczne. Wschód Kultury – Inne Brzmienia to m.in. pokazy filmowe, wystawy fotografii i współczesnej ilustracji dla dzieci, konsultacje dla branży muzycznej oraz Małe Inne Brzmienia – cykl warsztatów muzycznych dla najmłodszej widowni festiwalu. Istotną częścią programu są także premiery i spotkania literackie skupione wokół wydawnictwa Wschodni Express. W tym roku jego portfolio, obejmujące polskie tłumaczenia nowej prozy ukraińskiej i białoruskiej, wzbogacone zostało o prozę litewską i kolejnych 6 tytułów: „Punkt zerowy” Artema Czecha, „Frau Müller nie zamierza płacić więcej” Natalki Śniadanko, „Wieczorne słońce” Wasyla Słapczuka, „Obrazki litewskie” Herkusa Kunčiusa, „Żywoty” Ołeha Sencowa oraz „Worochtarium” Jurija Andruchowycza, Ołeksandra Bojczenki i Oresta Drula. Spotkaniom z autorami towarzyszyć będą dyskusje o najnowszej literaturze zza naszej wschodniej granicy oraz o odpowiedzialności pisarzy w przekazie prawdy historycznej z udziałem Kristiny Sabaliauskaitė (Litwa), Oli Hnatiuk (Polska), Natalki Śniadanko (Ukraina), Herkusa Kunčiusa (Litwa), Jurija Andruchowycza (Ukraina) i Marcina Wrońskiego (Polska).

Więcej informacji na temat festiwalu można znaleźć na: www.innebrzmienia.eu oraz www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/wschod-kultury.