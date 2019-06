15. Festiwal Skrzyżowanie Kultur | 18-22 września 2019

Nadchodzi 15. edycja Festiwalu Skrzyżowanie Kultur. Już we wrześniu Warszawę odwiedzą m.in.: legendarny perkusista Tony Allen, ojciec blufunku Keziah Jones i aktywistka Sona Jobarteh.

Festiwal Skrzyżowanie Kultur obchodzi w tym roku piętnaste urodziny, wydarzenie po raz pierwszy odbyło się w 2005 roku. Co się zmieniło na przestrzeni tych lat i jaka będzie tegoroczna edycja? Przekonamy się już we wrześniu, bo 15. edycja największego święta muzyki świata odbędzie się w dniach 18-22 września!

Wczoraj i dziś

Przemiany społeczne, wzrost otwartości i możliwość podróżowania w dosłownie w każdy zakątek świata sprawiły, że zmianom zostało poddane prawie wszystko, co dotyczy postrzegania innych kultur, ich tradycji, historii czy religii. Piętnaście lat temu głównym celem była szeroka prezentacja wielokulturowości na świecie. Dziś można śmiało powiedzieć, że Festiwal Skrzyżowanie Kultur prezentuje przede wszystkim dorobek największych gwiazd world beat, ciągle poszukując aktualnych muzycznych trendów.

Dorastaliśmy razem z festiwalem obserwując fascynujące procesy przemian w dziedzinie kultury i sztuki na świecie. Dzieliliśmy się naszą wiedzą z publicznością obserwując przy tym, jak idea izolacji etnicznego dziedzictwa świata staje się przestarzała i nieaktualna. Zaczęliśmy świadomie uczestniczyć w procesie budowania tzw. nowej globalnej tożsamości w sztuce. Językiem muzyki opartym na emocjach i uczuciach, łączyliśmy ludzi wierząc, że mimo wszystkich słabości, jesteśmy gotowi na dialog, akceptację i tworzenie świata, w którym każdy człowiek ma prawo czuć się dobrze. Wszystkie edycje były świętem - nie tylko muzyki, ale także nadziei. To właśnie muzyce, która jest uniwersalnym językiem i szansą na porozumienie ludzi na całej Ziemi, dedykujemy jubileuszową edycję festiwalu - mówi Maria Pomianowska, Dyrektorka Artystyczna Festiwalu.

Podczas tegorocznej edycji, w trakcie pięciu dni, odbędzie się dwanaście koncertów. Do Warszawy przyjadą artyści z Portugalii, Hiszpanii, Mongolii, Nigerii, Brazylii, Algierii, Gamby i Ghany, a także Libanu.

Jubileuszowy program muzyczny

Tegoroczny Festiwal Skrzyżowanie Kultur rozpocznie się 18 września koncertem Giseli João - młodej gwiazdy fado, którą w Portugalii uznaje się za “odpowiedź XXI wieku na Amalię Rodrigues”. Gisela występowała już m.in. z Joss Stone, Nicolasem Jaarem czy grupą Snarky Puppy. Tego samego wieczoru zagra również Diego el Cigala - słynny śpiewak flamenco, dwukrotny zdobywca Grammy, który z madryckich klubów flamenco trafił na największe światowe sceny. Styl El Cigali to nie tylko flamenco puro i cante jondo, ale także sięganie do salsy, tanga czy jazzu, które zapewniło mu uznanie fanów na całym świecie.

Jak zwykle na Skrzyżowaniu Kultur nie zabraknie również polskiej reprezentacji. Drugiego dnia, w wielokulturowym składzie, usłyszymy projekt HIZBUT JÁMM, który tworzą muzycy znani ze sceny eksperymentalnej: Raphael Rogiński, Mamadou Ba, Noums Balani Dembele, Paweł Szpura oraz Kroke i Urna Chahar.

Na trzeci, piątkowy wieczór zaplanowano trzy koncerty. Na scenie wystąpią: Keziah Jones, Flavia Coelho, Sofiane Saidi & Mazalda. Pierwszy z nich został odkryty, gdy zarabiał na życie graniem w paryskim metrze. Swój styl nazywa "Blufunk" – to mieszanka afrykańskich wpływów, bluesa i funkowych rytmów. Ten termin pojawił się w tytule jego debiutanckiego album „Blufunk Is a Fact”, z którego pochodzi wielki przebój „Rhythm Is Love”. Różnorodność i mieszanie gatunków to znak rozpoznawczy Flavii Coelho. Jej muzyka ma w sobie witalność samby, radość forró, pozytywną wibrację reggae i liryczne echa bossa novy. Świetnie przyjęte płyty artystki zapewniły jej uznanie m.in. recenzentów “Guardiana”, a także popularność w ojczyźnie – do wspólnego występu zaprosił ją sam Gilberto Gil. Z kolei Sofiane Saidi, nazywany „księciem Raï 2.0”, wraz ze znakomitym zespołem Mazalda zaprezentują postmodernistyczną wizję elektro Maghrebu. Analogowe syntezatory, elektryczny saz i saksofony oraz hipnotyzujący wokal Saidiego tworzą nową jakość w pochodzącej z Algierii muzyce raï. Artysta fascynująco bawi się tym niezwykłym gatunkiem muzyki, czerpiąc przy tym pełnymi garściami z funka, rocka, muzyki elektronicznej i disco, równocześnie zachowując swoją algierską tożsamość.

Sona Jobarteh występująca na scenie czwartego dnia festiwalu to pierwsza kobieta w Afryce, która postanowiła przełamać męską dominację w tradycji gry na harfie kora (instrumencie zachodnio-afrykańskich griotów). Wszechstronnie wykształcona muzycznie instrumentalistka, wokalistka, kompozytorka, producentka, wraz z ojcem założyła w Gambii szkołę, w której dzieci uczą się muzyki i kultury dawnego imperium Mandingów. Pat Thomas to legenda ghanijskiej muzyki highlife, który w swojej karierze współtworzył również najważniejsze formacje afro-beatu i afro-funka. Nazwany w 1978 roku “The Golden Voice of Africa”, dziś wciąż porywa talentem i charyzmą, koncertując na całym świecie z młodym zespołem The Kwashibu Area Band.

Ostatni dzień muzycznie będzie należał do Rabiha Abou-Khalila i Tonego Allena. Ten pierwszy to libański wirtuoz lutni oud i kompozytor, który przez prawie 40 lat swojej kariery wypracował własny, charakterystyczny idiom brzmieniowy. Dokonał syntezy muzyki arabskiej z jazzem i elementami zachodniej klasyki. Wielokulturowość nie jest dla niego jedynie ideą – postrzega ją jako środek do kreacji muzyki wymykającej się definicjom i odkrywającej nowe emocjonalnie treści. Tony Allen to jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów na scenie world music, legendarny perkusista, niekwestionowany król nowoczesnego afrykańskiego rytmu, współtwórca afro-beatu i afro-funku. Brian Eno nazwał go „prawdopodobnie najlepszym perkusistą wszechczasów”. Przez wiele lat stanowił podporę zespołów Feli Kutiego – razem zrewolucjonizowali muzyczny obraz Afryki lat 70-tych. Tony Allen wciąż nie ustaje w muzycznych poszukiwaniach – swój ostatni album, „Tomorrow Comes The Harvest” nagrał z ikoną Detroit techno, Jeffem Millsem.

Program muzyczny 15. Festiwalu Skrzyżowanie Kultur

18-22 września 2019

Wieczorne koncerty rozpoczynają się o godz. 19:00.

18 września (środa)

Gisela João (Portugalia)

Diego El Cigala (Hiszpania)

19 września (czwartek)

Projekt „HIZBUT JÁMM”: Raphael Rogiński, Mamadou Ba, Noums Balani Dembele, Paweł Szpura

KROKE I URNA CHAHAR – TUGCHI (Polska/Mongolia)

20 września (piątek)

Keziah Jones (Nigeria)

Flavia Coelho (Brazylia)

Sofiane Saidi & Mazalda (Algieria)

21 września (sobota)

Sona Jobarteh (Gambia)

Pat Thomas & Kwashibu Area Band (Ghana)

22 września (niedziela)

Rabih Abou-Khalil (Liban)

Tony Allen (Nigeria)

Małe Skrzyżowanie Kultur - koncert dla dzieci, zespół “Jerz Igor” (godz. 11:00)

