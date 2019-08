OFF Festival Katowice | 2-4 sierpnia 2019

Romantyzm, hałas, taniec, kosmos w Dolinie Trzech Stawów – odliczanie dni do sierpnia czas zacząć!

Najłatwiej płynie się z prądem, ale OFF nie lubi łatwych rozwiązań. Festiwal powstał w 2006 roku nie po to, by się wszystkim podobać, ale po to, by intrygować, zadawać pytania, oburzać, prowokować do dyskusji, inspirować. Historia OFF Festivalu to dziesiątki, setki, tysiące dowodów na to, że muzyka zmienia ludzi. A ludzie zmieniają świat. Na OFFa przyjeżdża się, by odkryć nową fascynującą muzykę lub po raz pierwszy w Polsce zobaczyć legendy światowej muzyki alternatywnej.

Bywalcy OFFa doskonale wiedzą o tym, że podobnie jak o muzykę, organizatorzy troszczą się również o naturę i zachęcają do tego innych. W przeszłości zdobyło to uznanie kapituły przyznającej międzynarodową nagrodę Green’n’Clean oraz przyniosło nominację do tytułu Najbardziej Ekologicznego Festiwalu w Europie. W tym roku OFF idzie jeszcze dalej: festiwalowa brama stanie się centrum recyklingu, w strefie gastronomicznej dominować będą potrawy wegańskie i wegetariańskie, a na samą imprezę festiwalowicze łatwo dotrą rowerem.

Podczas tegorocznej, czternastej już edycji OFF Festivalu wystąpią: Foals, Suede, Jarvis Cocker introducing JARV IS..., Stereolab, Neneh Cherry, Aldous Harding, Superorganism, Hania Rani, Perfect Son, Electric Wizard, The Gaslamp Killer, The Comet is Coming, Juan Wauters, Daughters, Dr. Rubinstein, Lotic: Endless Power, The Body, Dezerter gra "Underground Out of Poland", slowthai, Black Midi, VTSS, Trio Jazzowe Marcina Maseckiego, OM, SAMA‘, Jakuzi, Phum Viphurit, Durand Jones & The Indications, Lebanon Hanover, Honey Dijon, Loyle Carner, Tęskno, Pablopavo i Ludziki z Naprawdę Dużym Zespołem, The Real Gone Tones, Emerald, Octavian, EABS feat. Tenderlonious, Tuzza, Ammar 808, Tirzah, Soccer Mommy, P.Unity, Veronica Vasicka, Wczasy, Entropia, Boogarins, Bamba Pana & Makaveli oraz Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk“, Trupa Trupa, Jan-rapowanie, Niemoc, Babu Król i Smutne Piosenki, Kapela Maliszów, Polmuz, Tentent, Santabarbara, Dynasonic i Cudowne Lata.

OFF to nie tylko muzyka - Kawiarnia Literacka jest od lat integralną częścią festiwalu. Tu odbywają się dyskusje, czytane są teksty, gra muzyka, a wszystko kręci się wokół słowa. Tegorocznym hasłem przewodnim spotkań w Kawiarni Literackiej jest sformułowanie „dlaczego?”. W rozmowach z pisarzami i pisarkami, dziennikarzami i ludźmi kultury padną pytania o sprawy proste i ważne: ekologię, przedmioty wokół nas, muzykę i literaturę...

Oprócz spotkań, słuchowisk i improwizacji w Kawiarni Literackiej będzie miała miejsce wystawa projektu „Wycinki w termosie” Małgorzaty Koniecznej. Między rozmowami muzykę puszczać będą didżeje. Kuratorką wszystkich wydarzeń jest Sylwia Chutnik – pisarka i działaczka społeczna, laureatka literackiego Paszportu POLITYKI.

OFF Festival Katowice 2019 odbędzie się w dniach 2-4 sierpnia, tradycyjnie w Dolinie Trzech Stawów. Trzydniowe karnety w cenie 400 zł można już kupić w OFF Sklepie. W sprzedaży są już również bilety na pole namiotowe, w cenie 80 zł.

Więcej na stronie: http://off-festival.pl/