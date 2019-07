13. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi | 27 lipca-4 sierpnia 2019

Już 27 lipca rozpoczyna się 13. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. Na otwarcie pokaz specjalny filmu "Piranie" - włoskiego obrazu nagrodzonego Srebrnym Niedźwiedziem na Festiwalu w Berlinie autorstwa Claudia Giovannesiego. Reżyser będzie gościem Gali Otwarcia Dwóch Brzegów.

Film powstał w oparciu o książkę „Chłopcy z Paranzy” Roberto Saviano (autora słynnej „Gomorry”), dziennikarza i pisarza, który w swoich powieściach zajmuje się przede wszystkim organizacjami przestępczymi południa Włoch. „Piranie” to znakomicie zrealizowany portret grupy nastolatków z przedmieść Neapolu, których marzeniem jest podbić świat, czyli wejść w szeregi kamory, bo to daje siłę i władzę.

Wydarzeniem wieczoru otwarcia będzie również pokaz filmu „Synonimy” reżysera i scenarzysty Nadava Lapida, zdobywcy Złotego Niedźwiedzia na tegorocznym Berlinale. „Synonimy” to historia młodego Izraelczyka, który ucieka do Paryża by zapomnieć o swoim rodzinnym kraju. Nadav Lapid wykorzystuje w swoich filmach własne doświadczenia i obserwacje związane z procesem asymilacji obcokrajowców we Francji co sprawia, że „Synonimy” to obraz prawdziwy, zaskakujący i zabawny zarazem.

Weekend 27 i 28 lipca otwierający Dwa Brzegi to także szansa, by zobaczyć polską premierę znakomitego filmu dokumentalnego, zrealizowanego przez Rona Howarda „Pavarotti” i, bynajmniej, nie jest to film jedynie dla miłośników opery. To historia artysty, który swoją pasją muzyczną zaraził miliony ludzi na całym świecie, stając się w pewnym momencie gwiazdą większą niż giganci rocka. Ron Howard dotarł do nieznanych materiałów archiwalnych pokazujących tego niezwykłego człowieka w chwilach radości i smutku, triumfu i załamania, oficjalnie i intymnie. „Pavarotti” otworzy uwielbiany przez naszą publiczność cykl „Muzyka moja miłość”.

W ramach największej sekcji Dwóch Brzegów „Świat pod namiotem” widzowie będą mogli obejrzeć filmy, które pojawiały się na najważniejszych światowych festiwalach - w Cannes, Wenecji, Berlinie czy Sundance. Zaprezentowane zostaną produkcje poruszające, odważne w formie, które portretują współczesny świat i nas w tym świecie w sposób niebanalny i zaskakujący, na poważnie i z przymrużeniem oka. Wśród nich m.in.: „Młody Ahmed” braci Dardenne. Dwukrotni zdobywcy Złotej Palmy w Cannes w swoim najnowszym filmie pokazują jak łatwo manipulować uczuciami i poglądami dorastającego człowieka, portretując kilkunastoletniego Ahmeda mieszkającego w małym belgijskim mieście, który ulega wpływom lokalnego ekstremistycznego imama.

Problemy imigrantów i radykalizującej się Europy pokazane są także w filmach: „Tu i teraz” (reż. Roman Shumanov), „Kobieta pracująca” (reż. Michal Aviad), „Saf” (reż. Ali Vatansever). Każdy z reżyserów podejmuje tę tematykę w inny sposób i z innego punktu widzenia. Ali Vatansever, twórca z Turcji, który będzie gościem Dwóch Brzegów, trafnie pokazuje, iż w obliczu ekspansji wielkich korporacji zarówno imigranci, jak i rodowici mieszkańcy traktowani są jak obiekty do wynajęcia.

Na tym tle piękna opowieść o wierze w ideały i poszukiwaniu miłości w filmie „Staniczek” (reż. Veit Helmer), ze znakomitym Mikim Manojloviciem w roli głównej, jest jak bajka. Premierowy pokaz filmu na Dwóch Brzegach będzie z pewnością źródłem do intrygującej dyskusji z jego twórcą Veitem Helmerem. Przypomnimy też jego wcześniejsze dzieło „Tuvalu” (sekcja POKAZY SPECJALNE), potwierdzające, że przed gośćmi festiwalu spotkanie z mało znanym, ale bardzo oryginalnym reżyserem.

Swego rodzaju bajką, choć w stylu dreszczowca, jest „Kwiat szczęścia” (reż Jessica Hausner) z nagrodzoną w Cannes jako najlepszą aktorką Emily Beecham. W inny świat przenosi również poetycka opowieść „Bóg istnieje. Jej imię to Petrunia” oraz „Irina” o kobiecej sile i determinacji w walce o rodzinę z wybitną kreacją Martiny Apostolovej, gościa Festiwalu.

Organizatorzy Dwóch Brzegów wierzą, że dobre kino historyczne może być dla nas refleksją o współczesności. Dlatego w programie festiwalu znalazły się premiery dwóch filmów, które odnoszą się do ważnych wydarzeń i postaci z historii powszechnej. „Milczący krzyk” (reż. Bernd Böhlich) to historia kobiet, które w latach 30. jako zagorzałe komunistki pojechały do Moskwy i przez pomyłkę zostały zamknięte na 20 lat w sowieckim obozie pracy. Ich powrót do Wschodnich Niemiec, do domu, okazał się równie trudny jak życie w łagrze. „Marighella” (reż. Wagner Moura) natomiast to zaskakujący obraz Brazylii z lat 60. i postać Carlosa Marighelly, pisarza, polityka i opozycjonisty, znakomicie zagrana przez Seu Jorge, znanego szerokiej widowni muzyka i wokalistę.

„Świat pod namiotem” to także wiele świetnych filmów dokumentalnych ze zwycięzcą Docs Against Gravity na czele, „Krainą miodu”, przewrotnym „Cała przyjemność po stronie kobiet” czy zabawnym „Ludowa Republika Pożądania”.

Pełen program 13. Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi oraz bilety na stronie: www.dwabrzegi.pl.