Sopocka „Polityka”: Zapraszamy na spotkania naszych dziennikarzy

W ramach Festiwalu Literacki Sopot, nad którym „Polityka” od lat obejmuje patronat, odbędą się spotkania prowadzone przez naszych dziennikarzy, na które gorąco zapraszamy.

Pierwszego dnia Festiwalu red. Martyna Bunda rozmawiać będzie z Alicją Urbanik-Kopeć, autorką książki „Anioł w domu, mrówka w fabryce” oraz Joanną Kuciel-Frydryszak, która opublikowała w ubiegłym roku „Służące do wszystkiego”. Oba tytuły były nominowane do Nagrody Historycznej POLITYKI za rok 2018. Zapraszamy 15 sierpnia na godz. 14.00 do Teatru Wybrzeże, Scena Kameralna (ul. Bohaterów Monte Cassino 30).

W niedzielę, 18 sierpnia, o godzinie 17.00 red. Marian Turski, szef działu Historycznego POLITYKI porozmawia z Grzegorzem Gaudenem, autorem ksiażki „Lwów – kres iluzji. Opowieść o pogromie listopadowym 1918”. Spotkanie odbędzie się w Państwowej Galerii Sztuki (Plac Zdrojowy 2).

Tego samego dnia, o godz. 18.00 red. Aneta Kyzioł poprowadzi spotkanie o twórczości Caryl Churchill z udziałem Michała Lachmana i Małgorzaty Semil. Spotkanie odbędzie się na Scenie Kameralnej Teatru Wybrzeże.

Więcej o Festiwalu i programie: www.literackisopot.pl

Do zobaczenia w Sopocie!