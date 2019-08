XX Letnia Filharmonia AUKSO | 16-22 sierpnia 2019

Przed nami jubileuszowa edycja letniego festiwalu AUKSO. Wśród gości m.in. gwiazda operowych scen Tomasz Konieczny, wybitny wiolonczelista Andrzej Bauer i kameraliści z Alternative Ensemble. W finałową muzyczną podróż z Moniuszką zabierze nas Kasia Moś. Spotkamy się także z kompozytorem Krzesimirem Dębskim oraz przyjacielem festiwalu, prof. Andrzejem Strumiłłą.

Między 16 a 22 sierpnia Suwalszczyzna będzie sceną koncertów orkiestrowych, kameralnych, warsztatów, spotkań, a także wydarzeń towarzyszących jubileuszowej XX Letniej Filharmonii AUKSO.

Letnia Filharmonia AUKSO to unikalny festiwal muzyczny, który co roku latem umożliwia kontakt ze sztuką, również w miejscach położonych z dala od większych ośrodków. Wykonawczo projekt opiera się na tyskiej orkiestrze AUKSO, która jako jedyna działająca w stałym składzie konsekwentnie pracuje nad literaturą klasyczną, propagując także dokonania polskich kompozytorów XX i XXI w. Działając we współpracy z najwybitniejszymi artystami, AUKSO umacnia swoją pozycję najbardziej prestiżowego wydarzenia kulturalnego na Podlasiu, łączącego prezentację sztuki wysokiej, z przystępnością i atrakcyjnością repertuaru otwartego na szerokie kręgi odbiorców.

W gronie zaproszonych artystów znajdą się przedstawiciele polskiej sceny muzyki klasycznej: wybitny wiolonczelista Andrzej Bauer i odnoszący spektakularne sukcesy po obu stronach oceanu śpiewak operowy Tomasz Konieczny oraz znakomici kameraliści z Alternative Ensemble. Podczas finałowego koncertu w muzyczną podróż zabierze nas Kasia Moś z zespołem. Artystom będą towarzyszyć muzycy Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy AUKSO pod dyrekcją Marka Mosia. Festiwal programowo zaznaczy również ważną rocznicę dla kultury i sztuki światowej – dwusetlecie urodzin ojca polskiej opery Stanisława Moniuszki. W nurcie klasycznym zabrzmią utwory uznanych kompozytorów (Wolfgang Amadeusz Mozart, Piotr Czajkowski), we współczesnym usłyszymy muzykę Tadeusza Bairda i Krzesimira Dębskiego.

Festiwal zainauguruje 16 sierpnia (piątek) koncert w wykonaniu zespołu Alternative Ensemble w składzie: Przemek Duda (skrzypce, instrumenty klawiszowe), Kinga Rębisz-Duda (skrzypce), Jarek Samson (altówka), Michał Bańczyk (wiolonczela), Paweł Stawarz (wibrafon). Muzycy zaprezentują program związany m.in. z 75. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, usłyszymy również utwory z najnowszego repertuaru.

AUKSO zagra również poza Suwałkami, w pięknych wnętrzach kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Wigrach. W poniedziałek, 19 sieprnia razem z orkiestrą wystąpi wybitny wiolonczelista Andrzej Bauer. Laureat Fryderyka, zdobywca nagrody Niemieckiej Krytyki Płytowej i solista pierwszej edycji Letniej Filharmonii AUKSO. Ten koncert będzie piękną muzyczną klamrą spinającą dwadzieścia lat istnienia Letniej Filharmonii AUKSO.

W środę, 21 sierpnia, zapraszamy na orkiestrowy koncert z udziałem fenomenalnego Tomasza Koniecznego (basbaryton). W programie klasyka uznanych kompozytorów muzyki XIX i XX wieku: Wolfganga Amadeusza Mozarta, Tadeusza Bairda (do słów Williama Szekspira) oraz Piotra Czajkowskiego. Soliście towarzyszyć będzie Orkiestra Kameralna Miasta Tychy AUKSO pod dyrekcją Marka Mosia.

Tradycyjnie podczas AUKSO na koncercie finałowym w czwartek, 22 sierpnia zabrzmią współczesne akcenty. Gwiazdą wieczoru będzie Kasia Moś, której towarzyszyć będą muzycy Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy AUKSO pod dyrekcją Marka Mosia. Usłyszymy nowe kompozycje zapowiadające kolejny album artystki, uzupełniony utworami z płyty „Inspination”, utwory Krzesimiera Dębskiego oraz… pieśni Stanisława Moniuszki.

Artystom Letniej Filharmonii AUKSO towarzyszyć będzie jedna z najlepszych orkiestr kameralnych w Polsce Orkiestrze Kameralnej Miasta Tychy AUKSO, która jest jego uczestnikiem od początku swego istnienia. Zespół w stałym składzie konsekwentnie pracuje nad literaturą klasyczną i jednocześnie tworzy repertuar we współpracy z najwybitniejszymi artystami jazzu oraz z pogranicza różnych dziedzin muzycznych, szczególną uwagę poświęcają muzyce polskiej, chętnie i z powodzeniem sięgając po dzieła współczesne. W ten sposób buduje swój elitarny wizerunek jako orkiestry awangardowej, kroczącej własną drogą, poszukującej punktów stycznych świata klasyki i jazzu na najwyższym artystycznym poziomie. Dyrektorem artystycznym Orkiestry od czasu jej powstania jest wybitny skrzypek, dyrygent i kameralista, Marek Moś. Założyciel Kwartetu Śląskiego, który w krótkim czasie stał się jednym z najwybitniejszych kwartetów smyczkowych w Europie. Laureat Fryderyka’95 i ’97, Konkursu Muzyki Współczesnej w Krakowie (1979), Międzynarodowej Trybuny UNESCO w Paryżu (1984, 1988), Związku Kompozytorów Polskich (1994, 2005), Nagrody Ministra Kultury „Gloria Artis” (2005), Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego (2005). Wykładowca Akademii Muzycznej im K. Szymanowskiego w Katowicach. Dyrektor Artystyczny Letniej Filharmonii AUKSO.

Letnia Filharmonia AUKSO to również edukacja. Otwarte próby orkiestry AUKSO będą dostępne publicznie dla wszystkich zainteresowanych. We współpracy ze Państwową Szkołą Muzyczną im. Emila Młynarskiego I i II stopnia w Suwałkach odbędą się również warsztaty i zajęcia mistrzowskie dla młodych wiolonczelistów poprowadzone przez Andrzeja Bauera. Elementem dopełniającym program artystyczny będzie warsztat z dziedziny wizerunku scenicznego i roli strony wizualnej w zawodzie muzyka, dedykowany przede wszystkim członkom orkiestry AUKSO, ale otwarty dla szerszej publiczności. Jak zawsze, tak i podczas jubileuszowej edycji AUKSO będą miały miejsce spotkania i prezentacje. W tym roku spotkamy się z artystą festiwalu, wiolonczelistą Andrzejem Bauerem oraz ze znanym kompozytorem muzyki współczesnej i filmowej, skrzypkiem jazzowym i dyrygentem Krzesimirem Dębskim. Tradycyjnie już zaprezentowane zostaną najświeższe osiągnięcia twórcze prof. Andrzeja Strumiłły.

AUKSO zagości na Suwalszczyźnie dostarczając atrakcji najwyższego kalibru artystycznego dla mieszkańców i turystów odwiedzających (poza Suwałkami) także: Małą Hutę, Maćkową Rudę, Lipniak i Wigry.



Program AUKSO: www.letniafilharmonia.pl