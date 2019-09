Szalone Dni Muzyki 2019 - Kartki z podróży | 27-29 września 2019

W dniach 27–29 września 2019 roku festiwal Szalone Dni Muzyki odbędzie się już po raz dziesiąty! Pierwszy raz poprzedzi go Preludium (26 września), czyli cztery wydarzenia w siedzibie Orkiestry Sinfonia Varsovia. Tematem przewodnim 61 koncertów będą „Kartki z podróży”. Zabrzmią utwory inspirowane dalekimi wyprawami z repertuaru muzyki klasycznej, jazzowej, rozrywkowej i tradycyjnej. Różnorodny program, niskie ceny biletów i przystępna formuła sprawiają, że Szalone Dni Muzyki to festiwal dla każdego.

Podróże, do których nawiązuje program tegorocznych Szalonych Dni Muzyki, przyjmą formę muzycznych pocztówek, pochodzących nawet z najodleglejszych zakątków świata. Utwory inspirowane dalekimi wyprawami pisali kompozytorzy na przestrzeni wieków. Na festiwalu publiczność będzie mogła usłyszeć dzieła części z nich: Jana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Karola Szymanowskiego, George’a Gershwina, Astora Piazzolli, Wojciecha Kilara czy Herbie'ego Hancocka. Pojawią się też wątki lokalne – zaprezentowane zostaną utwory warszawskich kompozytorów współczesnych: Aldony Nawrockiej i Aleksandra Kościowa. Bogaty program Szalonych Dni Muzyki będzie zróżnicowany, nie tylko pod względem geograficznym, ale także stylistycznym – w programie znajdą się zarówno koncerty symfoniczne, jak i wydarzenia prezentujące muzykę operową, jazzową, musicalową, filmową czy tradycyjną.

Zaproszeni wykonawcy to artyści z Polski i zagranicy. Wśród nich pojawią się m.in.: Nicholas Angelich (fortepian), Diana Tishchenko (skrzypce), Sylvain Blassel (harfa), Marcin Zdunik (wiolonczela) i Ewa Majcherczyk (sopran). Wśród zespołów, które wystąpią na festiwalu wymienić można: Atom String Quartet, Ensemble Masques, Big Band UMFC, Sinfonietta Cracovia, Orkiestra Filharmonii Narodowej, Orkiestra Polskiego Radia i Orkiestra Teatru Wielkiego - Opery Narodowej oraz Sinfonia Varsovia. Od wielu lat stałym elementem programu są występy wyróżniających się zespołów ze szkół muzycznych z całego kraju. Tym razem na deskach scen festiwalowych zaprezentują się uczniowie między innymi z Częstochowy, Katowic, Płocka, Warszawy i Krakowa. Nie zabraknie także wydarzeń dla dzieci – na czas festiwalu przewidziana została specjalna edycja Smykofonii, skierowana do najmłodszych uczestników festiwalu. Z kolei koncerty rodzinne z pewnością trafią w gusta tak małych, jak i dużych słuchaczy.

Tegoroczną nowością jest Preludium, które odbędzie się dzień przed głównym programem (26 września), w siedzibie Orkiestry Sinfonii Varsovii przy ulicy Grochowskiej 272 w Warszawie. Na ten czwartkowy wieczór w instytucji organizującej Szalone Dni Muzyki zaplanowane zostały cztery koncerty.

Ideą festiwalu jest zaproszenie do fascynującego świata muzyki klasycznej jak najszerszego grona słuchaczy. Krótkie koncerty, różnorodny repertuar, przystępne ceny biletów oraz wysoki poziom artystyczny – to wszystko sprawia, że Szalone Dni Muzyki są wyjątkowym wydarzeniem kierowanym do każdego.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.szalonednimuzyki.pl.

Bilety w cenie 13-18 zł można nabyć stacjonarnie w kasach Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, kasie ZASP (Al. Jerozolimskie 25 w Warszawie) i salonach Empik oraz internetowo na stronach www.teatrwielki.pl i www.eventim.pl.