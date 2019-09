"Halka" Moniuszki w Filharmonii Berlińskiej | 1 października 2019

Już 1 października 2019 w Filharmonii Berlińskiej zabrzmią dźwięki jednego z arcydzieł polskiej opery narodowej - "Halki" Stanisaława Moniuszki. Wykonanie koncertowe tego dzieła przedstawi na berlińskiej scenie chór i orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu pod kierownictwem Gabriela Chmury.

Ślub Zofii i jej ukochanego Janusza miał być towarzyskim wydarzeniem sezonu. Młodzi, piękni, zamożni, połączą fortuny lokalnych przedsiębiorców. Starannie przygotowaną ceremonię może jednak zakłócić Halka, wiejska dziewczyna, z którą Janusz miał przelotny romans. Halka twierdzi, że spodziewa się jego dziecka. Przebiegła szantażystka czy ofiara ciemnej strony pana młodego? Kto okaże się ofiarą, a kto czarnym charakterem tej miłosnej intrygi?

Autor opery „Halka”, Stanisław Moniuszko, przez kilka lat uczył się w Berlinie i to tutaj właśnie opublikowano jego pierwsze utwory. Jednak wykonania jego muzyki w tym mieście to wciąż wydarzenia zbyt rzadkie. Tym większym wydarzeniem jest to, że orkiestra i chór Teatru Wielkiego w Poznaniu prowadzona przez dyrektora artystycznego Gabriela Chmurę przedstawi tę piękną muzykę w Filharmonii Berlińskiej. W roli tytułowej Magdalena Molendowska (Opera North, Glyndebourne Festival). Wśród solistów także między innymi Łukasz Goliński (Oper Frankfurt, Royal Opera House) i Dominik Sutowicz (Tiroler Landestheater, Finnish National Opera).

Stanisław Moniuszko, twórca polskiej opery narodowej, urodził się 5 maja 1819 w Ubielu na Białorusi niedaleko Mińska. W 1837 wyjechał na studia muzyczne do Berlina, gdzie w Singakademie pracował pod kierunkiem Carla Rungenhagena. Po powrocie do Wilna w 1840 założył rodzinę (miał 10 dzieci) i rozpoczął intensywną działalność jako organista i dyrygent. 1 stycznia 1848, miała miejsce koncertowa prezentacja pierwszej, tzw. wileńskiej wersji „Halki”. 1 stycznia 1858 po wieloletnich staraniach w warszawskim Teatrze Wielkim odbyła się w premiera rozszerzonej redakcji „Halki” i oszałamiający sukces dzieła sprawił, że Moniuszko otrzymał nominację na dyrektora tej instytucji. W następnych latach skomponował szereg, zazwyczaj entuzjastycznie przyjmowanych oper: „Flisa” (1858), „Hrabinę” (1859), „Verbum nobile” (1860), „Straszny dwór” (1862) i „Parię” (1869), ale tworzył także kantaty (np. „Widma”), pieśni, utwory religijne i baletowe, które ugruntowały jego dominującą pozycję w polskim życiu muzycznym. W 1871 dla Moniuszki bolesne okazały się negatywne opinie o jego ostatniej ukończonej operze „Beata”. Kompozytor zmarł nagle 4 czerwca 1872, a jego pogrzeb stał się manifestacją narodowej jedności.