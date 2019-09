V Noc Bibliotek "Znajdźmy wspólny język" | 5 października 2019

W sobotę 5 października 2019 odbędzie się piąta edycja Nocy Bibliotek. W tym roku w wydarzeniu weźmie udział ponad 1500 placówek z całej Polski.

V wydanie akcji Noc Bibliotek odbędzie się w sobotę 5 października pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”. To ogólnopolska akcja w niekonwencjonalny sposób promująca czytanie i biblioteki jako najbardziej dostępne instytucje kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsca wspólne, łączące ludzi, lokalne centra żywej kultury i edukacji. Ideą akcji jest pokazanie, jak wielki potencjał społeczny mają biblioteki i jak bardzo się w ostatnich latach zmieniły. Nocowanie w bibliotece, gry literackie, gwiazdy literatury, zbiory specjalne, zwiedzanie magazynów, filmy, koncerty, warsztaty międzypokoleniowe, maratony czytania i konkursy dla czytelników – to wszystko w ponad 1500 bibliotekach w całej Polsce i w kilku za granicą – do akcji dołączyły m.in. biblioteki w Santiago de Compostela, Mississauga w Kanadzie i Streatham Tate Library w Londynie.

Specjalną odsłoną akcji jest w tym roku „Nocny Marek” – w 50. rocznicę śmierci Marka Hłaski. We wszystkich bibliotekach goście będą mogli zagrać w stworzoną z tej okazji grę „Flirt z Markiem Hłaską” z cytatami z jego książek. W kilkudziesięciu bibliotekach dla dzieci będzie można wziąć udział w warsztatach „DoMowy – rodzinne historie o słowach” o oryginalnych rodzinnych powiedzonkach i językowych dziecięcych przekrętach.

Uroczysta inauguracja ogólnopolskiej akcji z transmisją na żywo do bibliotek w całej Polsce odbędzie się o godz. 19.00 na scenie w XXXI Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży na warszawskim Mokotowie (ul. Tyniecka 40a). Poprowadzą ją i wystąpią ze specjalnym programem Joanna Kołaczkowska i Dariusz Kamys z kabaretu Hrabi. Wiersz „Wierszowiązałki” warszawskiej poetki Joanny Mueller na inaugurację akcji przeczyta z gośćmi Jarosław Boberek.

Mapa bibliotek w akcji z programami lokalnych wydarzeń na nocbibliotek.org/mapa.