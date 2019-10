Unsound 2019: Solidarity | 6-13 października

W tych niepewnych czasach, w jakich żyjemy, każdy ma prawo posługiwać się pojęciem „solidarność”. Dlatego w 30. rocznicę demokratycznych wyborów w Polsce właśnie po to pojęcie jest szczególnie ważne. W trakcie tegorocznego Festiwalu Unsound będzie można wspólnie zastanowić się nad tym, co dzisiaj oznacza solidarność, zarówno w kontekście walki o wolność w wielu miejscach na świecie, jak i w odniesieniu do wydarzeń w samej branży muzycznej. A wszystko już od 6 października w Krakowie!

Czy optymizm jest dzisiaj najbardziej radykalną formą oporu? Gdzie szukać pozytywnych wizji przyszłości? Jak walczyć z poczuciem alienacji, kiedy wszystko wydaje się pozostawać w kryzysie, ekologicznym, społecznym i ekonomicznym? Jak solidaryzować się ze środowiskiem naturalnym i okazywać wsparcie zamieszkującym je istotom? I wreszcie, jak rozumieć historię, jeśli ta (wbrew przewidywaniom Fukuyamy) wcale się nie skończyła? Solidarność to wielowymiarowa kategoria. Po pierwsze, Unsound to festiwal, wokół którego wytworzyło się środowisko ludzi z całego świata. Organizatorzy festiwalu chcą więc zadać uczestnikom pytanie, czy taka wspólnota może dawać poczucie bliskości? Jak łączyć się za pomocą muzyki z innymi ludźmi? Na poziomie dźwiękowym, kulturowym i politycznym oraz poprzez sceny, kolektywy i ruchy. Po drugie, istnieje potrzeba solidarności w samej branży muzycznej. Internetowe platformy muzyczne, zarządzane przez korporacje, wbrew swojej nazwie wcale nie są „społecznościowe”. Często za sprawą algorytmów działają one na niekorzyść finansową artystów. Czy jest wobec nich alternatywa? Po trzecie, jak pogodzić kolektywność i wspólnotowe tworzenie muzyki z wciąż jeszcze żywym mitem samodzielnego autora-geniusza? I po czwarte, jeśli muzyka może być formą solidarności i protestu, jak brzmi ona dzisiaj, w 2019 roku? Czy można słuchać z optymizmem mrocznych, dystopijnych dźwięków? A może współczesne czasy wymagają koloru i światła w odpowiedzi na otaczającą wszystkich ponurą, niepewną rzeczywistość? Unsound to międzynarodowa platforma rozwoju muzyki nieoczywistej. Specjalizuje się we współczesnej muzyce, która wymyka się podziałom gatunkowym. Festiwal jest znany na całym świecie ze swojego programu – tworzonego z miłości do muzyki oraz wyprzedzającego panujące mody. Jest platformą służącą do wymiany myśli i inspiracji pomiędzy muzykami, artystami wizualnymi, kuratorami, dziennikarzami, właścicielami wytwórni płytowych oraz agentami.

Główna edycja festiwalu odbywa się co roku w Krakowie. Karnety na krakowski Unsound wyprzedają się w kilka minut. Regularnie organizowane są również wydarzenia w Adelajdzie, Nowym Jorku, Toronto i Londynie. Więcej informacji i program: https://www.unsound.pl/pl/.