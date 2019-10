Jubileusz 100-lecia serii wydawniczej Biblioteka Narodowa wydawnictwa Ossolineum

W 2019 roku mija sto lat od powstania Biblioteki Narodowej – najstarszej, najcenniejszej i najbardziej znanej serii literackiej w Polsce. Jej koncepcję stworzyli profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdy polska państwowość dopiero się ważyła. Początkowo seria ukazywała się w Krakowskiej Spółce Wydawniczej, a od 1933 roku aż do dziś wydaje ją Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Jest to jeden z najstarszych tego typu cykli wydawniczych nie tylko w Polsce, ale i w Europie

Prace nad Biblioteką Narodową nigdy nie zostały przerwane, nawet podczas drugiej wojny światowej. Jej kolejni redaktorzy przekazywali sobie z rąk do rąk to dziedzictwo i dbali, by cykl zachował swoje zasady, rangę oraz literacki i naukowy poziom. Do chwili obecnej w serii ukazało się 605 tomów najcelniejszych utworów literatury polskiej i światowej we wzorowych, fachowych i przystępnych zarazem, opracowaniach, które wyszły spod piór najlepszych polskich literaturoznawców.

Stulecie to właściwy moment, aby spojrzeć całościowo na dorobek serii, zastanowić się nad jej historią, miejscem w kulturze, a także nad fenomenem jej żywotności i popularności.

Powiem bardzo osobiście, że jestem dumna, iż mamy w naszej kulturze coś tak wspaniałego i doniosłego jak Biblioteka Narodowa – pisze w katalogu jubileuszowym Olga Tokarczuk. – I gdyby z jakichś powodów wysyłano mnie na bezludną wyspę, poprosiłabym sprytnie o wszystkie jej publikacje. Miałabym dość lektury do końca życia - dodaje noblistka.

W ramach obchodów stulecia serii Biblioteki Narodowej zaplanowano szereg wydarzeń. Główne obchody będą miały miejsce 22 października 2019 roku we wrocławskim Oratorium Marianum, gdzie będzie miała miejsce uroczysta Gala Jubileuszowa. Świętowaniu towarzyszyć będzie także specjalna konferencja naukowa „Niezwykłe i powikłane żywoty arcydzieł”. a także wystawa planszowa pt. „Na daleką metę obliczona”.

Samo Wydawnictwo Ossolineum powstało w 1827 roku we Lwowie i jest najstarszą działającą nieprzerwanie oficyną wydawniczą w Polsce. Powołane przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego z myślą o publikowaniu opracowań historycznych i literaturoznawczych będących wynikiem pracy naukowej nad zbiorami Ossolineum, szybko stało jednym z najważniejszych ośrodków polskiego życia wydawniczego. Przez lata istnienia Wydawnictwo sięga po to, co w literaturze wartościowe i ambitne, również współcześnie. Zadaje pytania o rolę kanonu w XXI wieku i przygląda się polskiemu dziedzictwu z nowych, mniej oczywistych punktów widzenia. W kilku seriach wydawniczych publikuje współczesną eseistykę i prozę, klasykę, literaturę naukową i popularnonaukową; propaguje także historię i bieżącą działalność Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Szczegółowy program obchodów znajduje się pod adresem https://ossolineum.pl/index.php/stulecie-serii-biblioteka-narodowa/.