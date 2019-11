Festiwal Radio Azja | 4-8 grudnia 2019

Pulsująca elektronika, tajemnicze pieśni Himalajów, szamańskie rytuały, hipnotyzujący minimalizm, a nawet japoński dub, czekają na wszystkich spragnionych muzycznych podróży w nieznane. Mowa o festiwalu Radio Azja, który jest jedyną imprezą w Europie dedykowaną nowej muzyce azjatyckiej. Trzecia już edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 4-8 grudnia w dwóch lokalizacjach - Teatrze Rozmaitości i klubie 999.

Podziwiam artystów - pasjonatów, osoby bezkompromisowo oddane swoim muzycznym ideom, nie oglądające się na współczesne trendy, popularność czy listy przebojów. W muzyce cenię szczery przekaz, prawdziwe emocje i oryginalność. W szczególności interesują mnie nawiązania do lokalności – nie tylko w postaci odmiennych skali, rytmów, języków czy użycia tradycyjnych instrumentów, ale także poprzez unikatową estetykę, ładunek energetyczny i przedłożenie tego, co prawdziwe i zawierające głęboki przekaz, nad to, co po prostu ładne. Na naszej scenie występują nie tylko artyści z Azji, bardzo cenimy europejsko-azjatyckie kolaboracje. W tym roku ponownie odwiedzi nas Jan Jelinek premierowo prezentując projekt z Asuną Arashim – mówi Anna Mamińska, dyrektorka festiwalu.

Pięć zjawiskowych zespołów z Azji

Jan Jelinek w historii festiwalu weźmie udział już po raz drugi, natomiast po raz pierwszy na scenie festiwalu pojawią się artyści z Nepalu oraz Tajwanu. Zespół Night to niegdyś avant metalowa, obecnie nawiązująca do muzyki tradycyjnej formacja, która z upodobaniem podróżuje do ustronnych, himalajskich miejscowości, w poszukiwaniu ginących dźwięków i tradycji tworząc współczesne kompozycje z zastosowaniem klasycznych, nepalskich instrumentów. Z kolei Go Go Machine to młody tajwański kwintet tworzący hipnotyzujące kompozycje na fortepian, marimbę, gitarę, elektronikę i syntezator. Potężne, nieograniczone, czasami majestatyczne brzmienie zespołu w pełni zasługuje na miano orkiestrowego, a repetytywne, masywne partie poszczególnych instrumentów tworzą teksturę przypominającą gigantyczną, rozpędzoną maszynerię.

Jak co roku festiwal gościć będzie wykonawców z Korei Południowej - tym razem będzie to Unsounded Sound Project, czyli najnowsze przedsięwzięcie czwórki wybitnych koreańskich muzyków i wokalistów. Na scenie pojawi się zarówno gayageum - klasyczna cytra, jak i szamańskie bębny, a autentyczny szamański wokalno-taneczny rytuał stanowić będzie część koncertu.

Nie zabraknie również nocy wypełnionej muzyką taneczną, która upłynie w duchu enka, reggae i electro-popu. Japońscy dj-e oraz duet WaqWaq Kingdom zaprezentują psychodeliczną mieszankę japońskiej muzyki tradycyjnej z jamajskim dancehallem, dubem, techno i rdzenną polirytmią soundtracków Nintendo. Ich teksty i wizualizacje nawiązują do mitologii shintoistycznej oraz festiwali matsuri, oddających cześć lokalnym bóstwom "Kama-sama".

Nepalskie instrumenty, koreański szamanizm i muzyczne osobliwości z Kraju Kwitnącej Wiśni, czyli Akademia Radia Azja

Całość programu dopełnią wydarzenia specjalne w ramach Akademii Radia Azja, które są nieodłącznym elementem festiwalu, a wśród nich znalazły się warsztaty z zespołami Night i Unsounded Sound Project. Podczas tych pierwszych nie zabraknie prezentacji nepalskich instrumentów i technik gry, a całość dopełni rozmowa o wyprawach do himalajskich wiosek w poszukiwaniu ginących melodii. Nie obędzie się również bez jam session z zespołem. Z kolei artyści z Undsounded Sound Project poprowadzą warsztat wokół koreańskiego szamanizmu – zaczynając od prezentacji szamańskiego stroju i najważniejszych składowych rytuału kut, po naukę rytmów pieśni szamańskich, a nawet okrzyków. Na warsztaty obowiązują zapisy pod adresem: info@radioazja.pl .

Temat intrygującego świata szamanizmu, w ramach Akademii Radia Azja, rozwinie także dr Justyna Najbar-Miller. Podczas wykładu omówi najbardziej popularne bóstwa (na koreański panteon szamanistyczny składają się tysiące bóstw i duchów!), funkcje pełnione przez koreańskich szamanów, a także rodzaje i elementy składowe obrzędów kut. Drugi wykład będzie należał natomiast do Artura Szareckiego i Mariusza Hermy, którzy zadając przekorne pytanie „J-co?” będą rozmawiać nt. muzycznych osobliwości z Kraju Kwitnącej Wiśni - opowiedzą o eksperymentach z wokaloidami, nietypowych zastosowaniach tradycyjnych instrumentów, dekonstrukcjach popkultury, flirtach elektroniki z japońskim folklorem, oraz innych osobliwych zjawiskach, dzięki którym japońska muzyka wciąż nas zaskakuje.

Festiwal Radio Azja, 4-8 grudnia 2019, TR Warszawa / klub 999

Szczegółowy program i bilety: www.radioazja.pl. Bilety na koncerty: 30-50 zł, karnety: 160 zł do kupienia na stronie. Udział w wydarzeniach Akademii Radia Azja jest bezpłatny.