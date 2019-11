O raku piersi – riposta

Sprowokowała mnie wypowiedź lekarza ze Szpitala w Birmingham (dr. Zbigniewa Rudzkiego, opublikowana w poprzednim numerze POLITYKI i odnosząca się do rozmowy „Pierwsi w raku” – red.). Treść wywiadu z prof. Pieńkowskim w numerze 45 była trafna i rzetelna, nie wymagała „twardych danych”, jak to sugeruje „birminghamczyk”, bo wywiad to nie sprawozdanie epidemiologiczne. Zapaść badań przesiewowych można uznać za logiczną konsekwencję badań skandynawskich i amerykańskich.