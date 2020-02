XXVI Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych | 8 lutego-21 marca 2020

Krystian Lupa, Agnieszka Glińska, Wojciech Malajkat, Ewelina Marciniak, Waldemar Zawodziński, Kornél Mundruczó – to tylko niektóre z nazwisk twórców, za sprawą których w lutym i marcu Łódź stanie się „teatralną stolicą Polski”. 8 lutego rozpocznie się 26. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych – jednego z najstarszych festiwali teatru zawodowego w kraju. Jak co roku otworzy kalendarz teatralnych festiwali w Polsce.

Tematem tej edycji jest „Teatr”. „To tak oczywiste, że przestaliśmy się nad tym zastanawiać” - podkreśla dyrektor artystyczna Festiwalu Ewa Pilawska, zapraszając do rozmowy. „Teatr zawsze był fikcją. Ale czy fikcja nie bywa oszustwem? Czy Teatr nie stał się swoim największym wrogiem?” – pyta twórczyni Festiwalu.

W lutym i marcu w ramach Festiwalu będzie można zobaczyć jedenaście tytułów, w tym najnowsze premiery, a Łódź będzie przestrzenią żywego dialogu o teatrze i konfrontacji różnych estetyk. Dostępna dla widzów będzie też wystawa przygotowana przez Ewę Bloom-Kwiatkowską z łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, a w przestrzeni miasta - instalację artystyczną, która co roku interpretuje temat Festiwalu. Wszyscy zainteresowani będą mogli wziąć udział w gorących dyskusjach i spotkaniach z twórcami. Muzycznie – odbędzie się na koncert alternatywnej grupy TRYP, tworzącej muzykę z pogranicza rocka, punka, industrialu i electro.

Teatr Powszechny w Łodzi 7 marca na Małej Scenie pokaże premierę „Jednorożca” w reżyserii Adama Orzechowskiego. Autor sztuki, Paco Bezerra, to jeden z najbardziej uznanych współczesnych twórców hiszpańskiej sceny teatralnej. „Jednorożec” to historia chłopca, który pada ofiarą przemocy. Jak poradzi sobie z tym on i jego najbliżsi? Jak pomóc dziecku, które nie prosi o pomoc?

Program XXVI Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych:

8 lutego 2020 o 18:45

Wystawa - wernisaż

Miejsce: Teatr Powszechny w Łodzi, foyer

8 lutego 2020 o 19:15

„Wstyd”, reż. Wojciech Malajkat (Teatr Współczesny w Warszawie)

Miejsce prezentacji: Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena

9 lutego 2020 o 19:15

„Wstyd”, reż. Wojciech Malajkat (Teatr Współczesny w Warszawie)

Miejsce prezentacji: Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena

15 lutego 2020 o 19:15

„Historia przemocy”, reż. Ewelina Marciniak (Teatr im. Fredry w Gnieźnie)

Miejsce prezentacji: Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena

16 lutego 2020 o 19:15

„Historia przemocy”, reż. Ewelina Marciniak (Teatr im. Fredry w Gnieźnie)

Miejsce prezentacji: Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena

19 lutego 2020 o 19:00

„Capri – wyspa uciekinierów”, reż. Krystian Lupa (Teatr Powszechny w Warszawie)

Miejsce prezentacji: Teatr Powszechny w Łodzi, Duża Scena

20 lutego 2020 o 19:00

„Capri – wyspa uciekinierów”, reż. Krystian Lupa (Teatr Powszechny w Warszawie)

Miejsce prezentacji: Teatr Powszechny w Łodzi, Duża Scena

21 lutego 2020 o 19:00

TRYP - koncert

Miejsce: Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena

23 lutego 2020 o 19:00

„Najmrodzki, czyli dawno temu w Gliwicach”, reż. Michał Siegoczyński (Teatr Miejski w Gliwicach)

Miejsce prezentacji: Teatr Powszechny w Łodzi, Duża Scena

28 lutego 2020 o 19:15

"M-2", reż. Daria Kopiec (Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku)

Miejsce prezentacji: Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena

29 lutego 2020 o 19:15

"M-2", reż. Daria Kopiec (Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku)

Miejsce prezentacji: Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena

6 marca 2020 o 19:15

„Róża jerychońska”, reż. Waldemar Zawodziński (Teatr Jaracza w Łodzi)

Miejsce prezentacji: Scena Kameralna Teatru Jaracza w Łodzi

7 marca 2020 o 19:15

„Jednorożec” - Prapremiera, reż. Adam Orzechowski (Teatr Powszechny w Łodzi)

Miejsce prezentacji: Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena

7 marca 2020 o 19:15

„Róża jerychońska”, reż. Waldemar Zawodziński (Teatr Jaracza w Łodzi)

Miejsce prezentacji: Scena Kameralna Teatru Jaracza w Łodzi

8 marca 2020 o 19:00

„Magnolia”, reż. Krzysztof Skonieczny (Wrocławski Teatr Współczesny)

Miejsce prezentacji: Teatr Powszechny w Łodzi, Duża Scena

8 marca 2020 o 16:00

„Jednorożec”, reż. Adam Orzechowski (Teatr Powszechny w Łodzi)

Miejsce prezentacji: Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena

14 marca 2020 o 19:00

„Panny z Wilka”, reż. Agnieszka Glińska (Narodowy Stary Teatr w Krakowie)

Miejsce Prezentacji: Teatr Powszechny w Łodzi, Duża Scena

15 marca 2020 o 19:00

„Panny z Wilka”, reż. Agnieszka Glińska (Narodowy Stary Teatr w Krakowie)

Miejsce Prezentacji: Teatr Powszechny w Łodzi, Duża Scena

15 marca 2020 o 19:00

„Hamlet”, reż. Bartosz Szydłowski (Teatr Słowackiego w Krakowie)

Miejsce prezentacji: Hala Expo, al. Politechniki 4

21 marca 2020 o 16:00

„Cząstki kobiety”, reż. Kornél Mundruczó (TR Warszawa)

Miejsce prezentacji: Studio ATM w Warszawie (Warszawa, Wał Miedzeszyński 384)

Cena biletu obejmuje przejazd autokarem z Łodzi do Studia ATM oraz powrót (szczegółowe informacje na temat godziny i miejsca odjazdu zostaną opublikowane na stronie internetowej Festiwalu)

Więcej informacji: https://powszechny.pl/pl/festiwal/