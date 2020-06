Czwarta strona świata. Nowy dodatek o dziejach Bałtyku

Już 3 czerwca ukaże się Pomocnik Historyczny „Dzieje wokół Bałtyku”. Zapraszamy do tej fascynującej wyprawy na Północ.

Historia Polski rozgrywa się głównie na osi między Wschodem i Zachodem, Bałtyk rzadko się w niej pojawiał, jeśli – to głównie za pośrednictwem Gdańska. Tymczasem wokół tego morza działy się rzeczy ciekawe, ważne dla losów Europy. Wędrowali po Bałtyku m.in. nordyccy wikingowie – i to jako kupcy, a nie tylko najeźdźcy. Przez Bałtyk wiódł słynny handlowy szlak od Normanów/Waregów do Greków.

Wokół Bałtyku miała swe liczne przyczółki Hanza, kupiecki związek średniowiecznych miast. W wiekach późniejszych niejedno państwo chciało mieć go za swoje morze wewnętrzne, próbując rozciągnąć władztwo na wszystkich brzegach, za co i Polska zapłaciła zniszczeniami „po szwedzkim zaborze”. Tak naprawdę dopiero od kilku pokoleń Polska jest krajem bałtyckim – z kilkusetkilometrowym wybrzeżem, portami, kurortami, morską gospodarką; wciąż jednak mamy przed sobą integrację z historią i polityką tego regionu. Okazuje się bowiem, że ma Bałtyk strategiczną rolę i w XXI w., i że toczy się o niego wielka gra gospodarcza, wojskowa, polityczna.

Opowiadamy w „Pomocniku Historycznym” dzieje wokół Bałtyku, prezentujemy kolejne odsłony historii w Skandynawii, Inflantach, Kurlandii, Prusach, na Pomorzu. To próba odzyskania dla polskiej wyobraźni czwartej strony świata.

Zapraszamy do fascynującej wyprawy na Północ.

