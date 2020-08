Nasza nowa książka: „Największa. Pandemia hiszpanki u progu niepodległej Polski”

Książka Łukasza Mieszkowskiego to pionierska próba rekonstrukcji przebiegu hiszpanki w II RP. Gorzki dowód, jak rzadko wyciągamy lekcje z historii. Od 12 sierpnia do kupienia m.in. z „Polityką”.

Kiedy w połowie listopada 1918 r. wybucha niepodległość, większość ofiar hiszpanki prawdopodobnie już nie żyje albo właśnie umiera. Największa w dziejach ludzkości i Polski pandemia nie zostaje rozpoznana, pojawia się raczej jako dodatkowy problem i zagrożenie. Służby sanitarne i medyczne zajęte są przede wszystkim walką z tyfusem. Polacy w tym czasie wspólnym wysiłkiem pozaborowym budują nowe państwo, scalają administrację, tworzą armię. Na gruzach starego imperialnego porządku powstaje II Rzeczpospolita. Trwa wojna domowa w Galicji, bolszewicka Rosja i młoda Polska wchodzą na kurs kolizyjny. Panuje bieda i głód. Hiszpanka zbiera swoje żniwo...

Prof. Włodzimierz Borodziej o książce: Późną wiosną 2020 r. mówiło się o USA, że przeżywają jednoczesną powtórkę trzech wielkich traum XX wieku: segregacji rasowej, Wielkiego Kryzysu i hiszpanki. W Polsce nie możemy odwołać się do żadnego z tych wielkich amerykańskich wstrząsów. Nie było u nas czarnych, co oczywiście nie oznacza, że nie mamy swoich problemów z rasizmem. Kryzys, który nas dotknął na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego stulecia, był tylko odpryskiem tego, co działo się za oceanem. Po hiszpance z kolei w naszej zbiorowej świadomości nie zostały żadne ślady. Łukasz Mieszkowski pokazuje w swojej książce, jak brak wiarygodnych danych statystycznych deformuje naszą pamięć: nie zapisaliśmy tej traumy, bo nie została nazwana. Co nie znaczy, że „polska hiszpanka” była mniej śmiercionośna.

Łukasz Mieszkowski – historyk, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Imre Kertész Kolleg w Jenie i Instytutu Historii Europejskiej Leibniza w Moguncji. W Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk pisze doktorat zatytułowany „Smoki i wszy. Polska w czasie zarazy 1918–1922”. Mieszkowski jest również aktywnym artystą plastykiem. Zajmuje się ilustracją, małą architekturą i projektowaniem wystaw. Jest m.in. autorem muzeum i założenia pomnikowego na terenie byłego obozu zagłady w Sobiborze oraz warszawskiego pomnika Archiwum Ringelbluma, którego budowa właśnie się rozpoczyna. W 2014 r. ukazała się jego książka „Tajemnicza rana. Mit czołgu-pułapki w powstaniu warszawskim”.

