Nakładem Wydawnictwa Krytyki Politycznej ukazała się nowa książka Iwana Krastewa "Nadeszło jutro. Jak pandemia zmienia Europę". Autor stara się w niej odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób pandemia koronawirusa wpłynęła na nasze życie i jakie będą jej długofalowe skutki dla Eeuropy.

Iwan Krastew w swojej książce rysuje obraz zmian, które w naszym życiu wprowadza epidemia COVID-19 i stawia pytania o świat, jaki wyłoni się po epidemii. Bez dwóch zdań, epidemia COCID-19 to bezprecedensowy eksperyment, w którym wszyscy uczestniczymy i nie pozostanie on bez śladu na naszym życiu. Czy da się utrzymać zglobalizowany porządek rzeczy, do którego przywykliśmy przez ostatnie dwadzieścia lat? Co się stanie z demokracją i jaka przyszłość czeka Unię Europejską?

Jeden z najciekawszych europejskich intelektualistów posiłkuje się tu nie tylko rozpoznaniami politologów, socjologów i historyków, ale korzysta też obficie z literatury popularnej, a jego opowieść o epidemii czyta się wybornie. Lektura obowiązkowa!

Iwan Krastew (1965) – politolog, filozof polityki, szef Centrum Strategii Liberalnych w Sofii, współzałożyciel think tanku European Council on Foreign Relations, związany z Instytutem Nauk o Człowieku w Wiedniu. Wydał m.in. „Demokracja nieufnych. Eseje polityczne” (2013, Wydawnictwo Krytyki Politycznej), „Demokracja: przepraszamy za usterki” (2015, Wydawnictwo Krytyki Politycznej) i „Co po Europie?” (2018, Wydawnictwo Krytyki Politycznej).