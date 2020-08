Marian Turski apeluje do Marka Zuckerberga

W ubiegłym tygodniu na łamach niemieckiego dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung” ukazał się list Mariana Turskiego do Marka Zuckerberga, założyciela Facebooka. Apel naszego przyjaciela jest odpowiedzią m.in. na to, co ukazuje się we wspomnianym serwisie społecznościowym. Publikowane tam treści podlegają moderacji, ale wciąż zdarzają się materiały niezgodne z prawdą i dezinformujące, w tym także negujące Holokaust. Mark Zuckerberg w jednym z wywiadów oświadczył, że wpisy te nie będą kasowane ze względu na wolność słowa i przekonań.