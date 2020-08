Literacki Sopot 2020 – edycja kanadyjska | 20-23 sierpnia

Już 20-23 sierpnia Sopot zaleje fala najnowszej literatury. Dzięki współpracy z wydawnictwami na festiwalu zostaną premierowo zaprezentowane książki kanadyjskich autorek i autorów. W tym roku z polskimi czytelnikami mogą się spotkać offline i online m.in. Michael Crummey, Esi Edugyan, Nicolas Dickner czy David Szalay. Oprócz premier na tegorocznych gości czekają również debiuty polskich twórców. Do grona gości dołączyli Jędrzej Napiecek, Barbara Sadurska, Wojtek Szot czy Natalka Suszczyńska.

„Podczas tegorocznej edycji zaprezentujemy tłumaczenia książek znanych kanadyjskich pisarzy – mówi Joanna Cichocka-Gula, dyrektorka festiwalu Literacki Sopot – Będą to premiery powieści i opowiadań, do tej pory nie mających tłumaczeń w języku polskim. Mimo różnych tematów, bohaterów tych książek łączy jedno – zmagają się z przeciwnościami losu za wszelką cenę, niezależnie od wieku, czy miejsca w którym się znajdują”.

Na Literackim Sopocie odbędzie się premiera „Niewinnych” Michaela Crummeya (tłum. Michał Alenowicz, Wydawnictwo Wiatr od morza). Historia o przetrwaniu, w której brat i siostra stawiają czoła ograniczeniom ludzkiej wytrzymałości oraz własnej zdolności do lojalności i wybaczania. O zmaganiach z trudnościami będzie można przeczytać również w powieści „Nikolski” Nicolasa Dicknera (tłum. Magdalena Kamińska-Maurugeon, Wydawnictwo Pauza), w której drogi trzech postaci, urodzonych tysiące kilometrów od siebie, krzyżują się w Montrealu. Natomiast bohaterów "Turbulencji" Davida Szalaya (tłum. Dobromiła Jankowska, Wydawnictwo Pauza) na pierwszy rzut oka nic nie łączy. Wszystkich jednak powiążą loty. To powieść-układanka, której kompozycja, rozpoznawalna po przeczytaniu kilku rozdziałów, wciąga bez reszty. Powieść „Washington Black” Esi Edugyan (tłum. Bohdan Maliborski, Wydawnictwo Świat Książki) jest wśród tych książek najsmutniejsza – opowiada o 11-letnim chłopcu-niewolniku, zmuszanym do pracy na plantacji cukru na Barbadosie.

„W tym roku dodajemy do programu pasmo Debiuty. Dzięki temu mam nadzieję, uda się uatrakcyjnić Literacki Sopot oraz zachęcić czytelników do czytania również naszych rodzimych autorów” - dodaje Joanna Cichocka-Gula.

W sierpniu Jędrzej Napiecek opowie „O królu który uciekł” (Wydawnictwa Krytyki Politycznej), czyli „jednej z najbardziej popapranych opowieści o kryzysie władzy w historii Polski”. Barbara Sadurska zaprezentuje swoją „Mapę” – 7 opowiadań połączonych motywem piętnastowiecznej mapy świata. O „Pannie doktór Sadowskiej ” będzie się można dowiedzieć z książki (wydanej przez wyd. Dowody na istnienie), ale też z rozmowy z jej autorem – Wojtkiem Szotem, który swoją powieść oparł na historii bohaterki skandali międzywojennej Warszawy. Panna Sadowska była bowiem znana nie tylko jako lekarka czy naukowczyni, ale przede wszystkim jako kontrowersyjna feministka i lesbijka. O współczesności, czyli o prekariacie – klasie społecznej spod znaku ciągłej niepewności jutra przeczytamy w „Dropie” (wyd. Korporacja Ha!art) napisanej przez Natalkę Suszczyńską.

Z powodu trwającej sytuacji pandemicznej organizatorzy musieli wypracować nową formułę Literackiego Sopotu. W tym roku festiwal odbędzie się w wersji hybrydowej – online i offline – z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. W porozumieniu z pozostałymi członkami Koalicji Letnich Festiwali Literackich organizatorzy Festiwalu Literacki Sopot ustalili wraz z Instytutem Książki oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym rekomendacje dotyczące organizacji spotkań w tzw. „realu”. „GIS z uznaniem odniósł się do naszych propozycji dotyczących m.in. rejestracji uczestników online, celem kontroli ich liczby czy też propozycji procedur obowiązujących w strefach sprzedaży książek” – dodaje Cichocka. „Standardy przeprowadzenia wydarzeń kulturalnych w nowej rzeczywistości nie przesłania nam najważniejszego elementu, czyli programu merytorycznego Festiwalu. A sytuacja, w której się znaleźliśmy, daje nam nowe konteksty do rozmowy. Szczególnie o roli mediów, fake newsach, antropocenie czy rdzennych mieszkańcach Kanady”.

Program festiwalu przewiduje wiele spotkań autorskich i debat, m. in.:

Spotkania autorskie z: Michaelem Crummeyem, Patrickem deWittem, Esi Edugyan, Davidem Szalayem oraz Madeliene Thien.

Debatę o antropocenie. Rozmowie z udziałem naukowców i artystów towarzyszyć będzie pokaz dokumentu „Antropocen. Epoka człowieka” Jennifer Baichwal, Nicholasa de Penciera i Edwarda Burtynsky’ego oraz spotkanie z twórcami.

Debatę o Marshalu McLuhanie, mediach współczesnych i fake newsach z udziałem Andrew McLuhana, Derricka de Kerckhove’a oraz Anny Nacher i Mirosława Filiciaka.

Debatę o rdzennych mieszkańcach Kanady z udziałem Tanya Talagi, Stevena Coopera i Joanny Gierak-Onoszko. Debatę poprowadzi Monika Płatek.

Debatę „Co można wyczytać z gry video”, w której swój udział zadeklarowali Marcin Blacha z CD Project Red, Sean Michaels i Miriam Verburg, Karolina Sulej i prowadzący Bartek Chaciński.

Debata: „Klasyka: Reaktywacja. Czy arcydzieła literatury potrzebują świeżych tłumaczeń?”. Dagny Kurdwanowska zaprasza na rozmowę z udziałem Anny Wasilewskiej, Wojciecha Charchalisa oraz Jakuba Ekiera.

Nogaś na plaży: Michał Nogaś porozmawia na plaży z Olgą Gitkiewicz, Mikołajem Łozińskim, Urszulą Zajączkowską, Maciejem Zarembą Bielawskim.

W ramach cyklu H/historia bohaterami festiwalowych spotkań będą: Anne Applebaum, Dorota Karaś i Marek Sterlingow, Paweł P. Reszka, Mirosław Tryczyk.

Więcej informacji oraz szczegółowy program na stronie internetowej Literackiego Sopotu, a także na Facebooku festiwalu.