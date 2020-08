Po lekturze artykułu „Praca domowa”

Chciałabym odnieść się do artykułu Katarzyny Zdanowicz („Praca domowa”, POLITYKA 33) na temat edukacji domowej. Większość z nas zdaje sobie sprawę, że polski system edukacji pozostawia wiele do życzenia. Argumenty rodziców przedstawione w artykule przemawiają do mnie w 100 proc. Brakuje mi w nim jednak wsparcia dla rodziców, którzy nie są w stanie pogodzić edukacji domowej ze swoją pracą zawodową.