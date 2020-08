Strach przed wrześniem

Od momentu, kiedy zarządzono powrót do szkoły, trapi mnie jedna kwestia, chodzi o internaty. Jak obecnie w jakimkolwiek reżimie sanitarnym MEN i wszyscy inni wyobrażają sobie funkcjonowanie ludzi w internacie?! Sama do szkoły dojeżdżam pociągiem ponad 300 km – z woj. śląskiego z największą liczbą przypadków nagle trafiam do kujawsko-pomorskiego. Nie dość, że muszę jechać z masą ludzi, o których zdrowiu nic nie wiem, to jeszcze jadę do ludzi, z którymi się przyjaźnię, ze świadomością, że mogę coś przenieść.