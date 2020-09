Startuje festiwal Wschód Kultury - Inne Brzmienia 2020 | 3-6 września

W pierwszy weekend września, za sprawą festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia, Lublin po raz kolejny stanie się najbardziej muzycznym miejscem na mapie Polski, przestrzenią spotkania różnych gatunków, stylów i harmonii, a na Błoniach pod lubelskim Zamkiem znów stanie festiwalowy namiot i wypełni się różnorodną i ambitną muzyką. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w dniach 3-6 września i będzie to już 13. edycja Innych Brzmień i 7. pod marką Wschodu Kultury, czyli projektu realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorządy miast w Lublinie, Białymstoku i Rzeszowie.

Ważne miejsce w tegorocznym programie zajmie prezentacja Anteny Krzyku, wytwórni działającej nieprzerwanie od 35 lat, skupionej wokół szeroko pojętej muzyki niezależnej, oscylującej pomiędzy punkiem, awangardą, post-rockiem, elektroniką a jazzem. W ramach festiwalu odbędzie się spotkanie z jej twórcami, a także wystawa plakatów i okładek płytowych zaprojektowanych przez Dawida Ryskiego. Muzycznie zaprezentuje się natomiast szerokie spektrum artystów skupionych dziś pod jej szyldem. W programie znalazł się m.in. zespół Javva, złożony z uznanych muzyków polskiej sceny jazzowej i alternatywnej, który w autorski sposób mierzy się z tematem muzyki tanecznej, nie odcinając się przy tym od swoich awangardowych korzeni, zgrabnie łącząc rytmy afrykańskie i orientalne z avant rockiem, muzyką psychodeliczną czy noisem. W Lublinie usłyszymy także 1984, czyli wywodzącą się z Rzeszowa legendę polskiej nowej fali, ciesząca się zasłużonym statusem kapeli kultowej w swoim nurcie, a także Daniela Spaleniaka – wszechstronnego muzyka i autora znakomitych ścieżek dźwiękowych, m.in. do produkcji Netflixa. Ponadto czeka nas koncert akustycznego kwartetu Hańba!, który od lat stanowi jeden z najoryginalniejszych i najciekawszych głosów na krajowej scenie muzycznej, występ zadziornego, gitarowego Izzy and the Black Trees oraz gdańskiej indierockowej formacji Trupa Trupa, która przebojem wdarła się na światowe rynki muzyczne i konsekwentnie od lat udowadnia, iż międzynarodowy sukces jest dla polskich wykonawców jak najbardziej możliwy.

Różnorodność brzmieniowa, eksperymenty stylistyczne, przekraczanie ram gatunkowych i najwyższa jakość muzyczna niezmiennie stanowią wyróżnik festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia i klamrę spinającą wszystkie wydarzenia muzyczne. Nie inaczej będzie tym razem, gdyż wśród artystów spotkamy także afrobeatowy big band Nubiyan Twist, Dengue Dengue Dengue – elektroniczny duet, bazujący na południowoamerykańskiej muzyce tanecznej, Barbarę Morgenstern – jedną z czołowych przedstawicielek niemieckiej sceny elektronicznej, nazywaną niekiedy berlińską odpowiedzią na Björk, Gaijin Blues – elektroniczny duet, w oryginalny i twórczy sposób łączący brzmienia japońskie oraz europejskie, MU – najnowszy międzygatunkowy projekt Tymona Tymańskiego i talentów trójmiejskiej sceny współczesnej, a także projekt trójki znakomitych artystów: Michała Górczyńskiego, Tomasza Wirackiego i Seana Palmera pn. William’s Things, łączący poezję Williama Blake’a z muzyczną improwizacją.

W programie ponadto: zjawiskowy Ayoub Houmanna & Nomads Moods, wyjątkowo utalentowani przedstawiciele nowej fali jazzu – sekstet EABS, absolutna legenda Trójmiejskiej Sceny Alternatywnej – zespół Bielizna, RAT KRU – poznańskie duo muzyczne tworzące muzykę techno-rap, odwołując się przy tym do brzmień muzyki klubowej lat 90-tych, a także reprezentanci młodej lubelskiej sceny, Złote Twarze Live Band.

Program festiwalu obfituje także w wydarzenia muzyczne online (streamingi koncertów: Javva, 1984 i MU, a także panelu dyskusyjnego poświęconego Antenie Krzyku) oraz program pozamuzyczny, a w nim m.in. codzienne pokazy filmowe („Łagodna” Siergieja Łoźnicy, „Numery” Ołeha Sencowa, „Kryształ” Daryi Zhuk i „Zakazany” Romana Brovko), wystawa fotografii Zofii Rydet w Zaułku Hartwigów, wystawa okładek książkowych i portretów autorów serii wydawniczej Wschodni Express, „Bauhaus – szkoła nie tylko dla dorosłych” w ilustratorskiej interpretacji Katarzyny Boguckiej, a także wystawa plakatów i okładek płyt Dawida Ryskiego (3 ostatnie prezentowane w Warsztatach Kultury przy ul. Grodzkiej 5 i 7). Na festiwalową publiczność czekają też spotkania z pisarzami, poetami i tłumaczami oraz premiery literackie. W tym roku portfolio Wschodniego Expressu powiększy się o kolejnych 5 tytułów: Artem Czech „Dzielnica D”, Mark Liwin „Riki i drogi”, Siarhiej Pryłucki „Patriotyzm dla opornych”, „Wszystkie ptaki, co we mnie” – antologia poezji łotewskiej oraz Ołeh Sencow „Marketer”.



Wszystkie wydarzenia festiwalowe są bezpłatne, ale ze względu bezpieczeństwo uczestników, liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązuje rejestracja przez stronę festiwalu lub w miejscu wydarzenia. Więcej informacji na stronie internetowej festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia.

Więcej informacji na temat festiwalu można znaleźć na: www.innebrzmienia.eu oraz www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/wschod-kultury.