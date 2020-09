Od wydawcy

Od tego wydania o 60 groszy podnosimy cenę egzemplarzową POLITYKI. Ostatnia podwyżka miała miejsce ponad dwa lata temu. Już wcześniej taką decyzję podjęli też nasi koledzy z „Newsweeka”. Przyczyny? Oczywiście straty spowodowane przez pandemię, w tym spadek przychodów reklamowych o 40 proc., także rosnący koszt (i zaburzenia) dystrybucji. Do tego – co jest dziś losem prasy opozycyjnej – zwiększone koszty obsługi prawnej. Na szczęście możemy utrzymać bez zmian cenę prenumeraty wydania drukowanego (jeszcze przez kwartał) oraz dostępu do wydania cyfrowego POLITYKI.