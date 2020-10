Rusza Copernicus Festival 2020! | 6-11 października

Już 6 października rusza Copernicus Festival 2020. W tym roku odbywa się on pod hasłem: „Czas” i temu zagadnienu będzie poświęcony w całości. Festiwal potrwa do 11 października.

Ludzie próbują manipulować czasem od zarania dziejów. Choć wciąż pozostaje nieokiełznany, staramy się go wydłużać albo skracać – majstrować przy jego naturalnym rytmie. Paradoks polega na tym, że im więcej o wiemy o jego naturze, tym bardziej pozostajemy wobec niego bezradni. Kilka sekund potrafi zamienić się w wieczność, a dekada przeminąć w mgnieniu oka. Bo czym właściwie jest czas? Jak opisać jego bieg? Czy to jednostka stała, obiektywna w skali całego wszechświata? Czy raczej subiektywne odczucie naszych niedoskonałych umysłów? Wciąż, mimo upływu lat, nie potrafimy na gruncie fizyki stworzyć spójnej i przekonującej teorii na ten temat. Pozostaje nam więc tylko wyobraźnia. Albo literatura.

O czasie – o tym jak go odczuwamy, o roli, jaką pełni w naukach ścisłych, a także o próbach ujęciach go w filozoficznych i literackich kontekstach, dyskutować będą uczestnicy jesiennej edycji Copernicus Festival. Z powodu pandemii – dla zachowania bezpieczeństwa uczestników – wszystkie spotkania przeniesione zostały do internetu. Zaproszonych gości będzie można zobaczyć i usłyszeć na festiwalowym kanale YouTube, Facebooku oraz na podcastach dostępnych na platformie Spotify.

Gośćmi Copernicus Festival 2020 będą między innymi:

Joseph LeDoux, zajmujący się ewolucyjnym i neurobiologicznym podłożem świadomości;

duet Crazy Nauka (czyli Aleksandra i Piotr Stanisławscy), pogromcy mitów o eksploracji kosmosu;

Norman Davies, największy ekspert i miłośnik polskiej historii;

Ewa Lipska, która swoją poezją od lat próbuje uchwycić wielowymiarową naturę naszej rzeczywistości;

Szymon Malinowski, fizyk atmosfery i ekspert od klimatu;

Agata Kołodziejczyk i Matt Harasymczuk, fizyk atmosfery i ekspert od klimatu;

Mateusz Bartel, arcymistrz szachowy.

Więcej informacji na www.copernicusfestival.com, a także na festiwalowym kanale YouTube https://www.youtube.com/user/CopernicusCenter.