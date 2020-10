25 lat w kolorze

To już ćwierć wieku, jak POLITYKĘ mogą Państwo czytać w kolorowym wydaniu. Z biało-czarną płachtą gazety rozstaliśmy się w połowie lat 90. Przejście na kolor i magazynowy format w październiku 1995 r. traktowaliśmy jak coś więcej niż tylko zmianę techniczną – w pewnym sensie to było symboliczne domknięcie naszej własnej ustrojowej transformacji, przejścia od siermiężnego peerelowskiego socjalizmu do gospodarki rynkowej. Kolorowa POLITYKA po roku–dwóch podwoiła sprzedaż, zwiększaliśmy objętość tygodnika, liczbę kolorowych zdjęć, pojawiły się dodatki, wydania specjalne.