Festiwal Muzyka Wiary - Muzyka Pokoju | 23-27 października

23 października startuje festiwal Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju. Czwarta edycja tego wyjątkowego wydarzenia, które trwale wpisało się w kalendarz najciekawszych imprez muzycznych w Warszawie, potrwa do 27 października. W programie festiwalu sześć premierowych koncertów z pogranicza muzyki współczesnej, jazzu i improwizacji.

Organizowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II festiwal co roku prezentuje intrygujące projekty utalentowanych i uznanych młodych artystów, zabierając słuchaczy w podróż po świecie wysmakowanych dźwięków z różnych epok i kręgów kulturowych w poszukiwaniu tego, co uniwersalne, materialne i mistyczne w muzyce. Ambitny program festiwalu, poprzez połączenie tradycji z nowoczesnością i zderzenie wielu różnych artystycznych wrażliwości, tworzy przestrzeń do refleksji nad tym, co ważne i wartościowe w życiu każdego z nas: międzyludzką więzią, otwartością na innego człowieka, potrzebą kontaktu i rozmowy. Nad wszystkimi drobnymi uczynkami i indywidualnymi postawami, które dalekosiężnie mają potencjał budowania wspólnoty i pokoju między ludźmi.

W tym roku festiwal uświetnią wybitni polscy artyści, doceniani przez publiczność i krytyków w Polsce i zagranicą: Małgorzata Hutek, Dominik Wania i Atom String Quartet, Jarosław Bester, Ewa Liebchen, Barbara K. Majewska, Emilia Sitarz, Hubert Zemler, Dorota Miśkiewicz i Ensemble Labirhythm, Lutosławski Piano Duo, Adam Bałdych Quartet. Na scenie w Studio im. W Szpilmana zaprezentowane zostaną m.in. interpretacje hebrajskich psalmów; utwory dwudziestowiecznych klasyków: Oliviera Messiaena, Ole Schmidta i Władysława Zołotriewa; lament Madonny pod krzyżem; czy mistyczne pieśni Hildegardy z Bingen we współczesnej odsłonie.

„Nasz festiwal jest dziś inny, na pewno bardziej bezkompromisowy w swoim pandemicznym wyrazie, ale jesteśmy dla Was i z Wami. Choć tylko w Internecie i na radiowej antenie, to dźwięki piękne, a muzyka cudowna, teraz tylko więcej w niej refleksji i zamyślenia nad czułością i materialną kruchością świata. Nade mną, nad Tobą, nad nami” – zaznacza dyrektor artystyczny festiwalu Miron Zajfert.

Tegoroczny program prezentuje różnorodność form dialogu pomiędzy tradycją a nowoczesnością, wykorzystuje bogactwo sposobów muzycznej ekspresji, by sformułować jedno spójne przesłanie: poszukiwanie uniwersalnej prawdy, potrzeba pokoju, próby pogodzenia się z samym sobą i ze światem, to dążenia uniwersalne, wspólne wszystkim ludziom.

„Próbujemy uchwycić człowieka w jednym z najbardziej osobistych momentów życia – chwili poszukiwania sacrum, modlitwy, aktu proszenia, ale i zadawania pytań […] W tym właśnie wyraża się idea festiwalu Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju. Szukamy nie tyle sacrum, co właśnie człowieka – z jego wrażliwością, emocjami i przede wszystkim, zdolnością budowania pokoju” – opisuje tegoroczną edycję Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II.

Ze względu na sytuację epidemiczną w tym roku festiwal odbędzie się jedynie w formule online. Transmisje na żywo ze wszystkich koncertów zostaną zaprezentowane na stronie muzykawiary.pl oraz w mediach społecznościowych Centrum Myśli Jana Pawła II. Część koncertów zostanie wyemitowana przez Program Drugi Polskiego Radia. Zapisy koncertów będą dostępne na festiwalowej stronie internetowej także po zakończeniu wydarzenia.

Szczegółowy program dostępny jest na stronie festiwalu: muzykawiary.pl.