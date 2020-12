Nasza nowa książka: „Coraz ciemniej. Ekstremiści w sieci” Julii Ebner

Julia Ebner pokazuje, jak radykałowie walczą o umysły i serca ludzi epoki internetu, i pyta o źródła popularności ekstremistów. „Coraz ciemniej” to według „Guardiana” i „New Scientist” jedna z najlepszych książek 2020 r.

Wzbiera fala antyliberalnego radykalizmu. Olbrzymią rolę odgrywa w tym internet jako narzędzie komunikacji wszelkiego rodzaju ekstremistów, którzy kwestionują porządek społeczny oparty na prawach człowieka i świeckich formach państwowości. Julia Ebner jest analityczką w londyńskim Instytucie Dialogu Strategicznego, gdzie zawodowo śledzi strony i akcje rozmaitych grup ekstremistycznych. Postanowiła jednak wejść głębiej w „ciemną sieć” po to, by lepiej rozpoznać sposoby działania przeciwnika. W tej niebezpiecznej wędrówce przez świat wirtualny, ale i w tzw. realu Ebner stworzyła kilka różnych tożsamości, dzięki którym przenika do kilkunastu grup i organizacji: od skrajnie prawicowej Generacji Tożsamości, przez antyfeministyczne Tradycyjne Żony, po islamskie Oblubienice Dżihadu. Aby się do nich dostać, musiała pokonać wiele trudności, ale również dużo zaryzykować.

Julia Ebner o swojej książce: „Obserwując przez kilka lat, jak grupy ekstremistyczne działają i doskonalą swój podręcznik taktyki, doszłam do przekonania, że nie można wyposażyć ludzi w potężniejszą broń niż wiedza o tym, jak ekstremiści starają się wykorzystać nasze słabości w wirtualnym i realnym życiu. Świadomość stosowanych przez nich trików pozwoliła mi uniknąć wciągnięcia w tryby radykalizacji. Chciałabym, żeby ta książka pomogła innym bronić się przed zradykalizowaniem, zmanipulowaniem czy zastraszeniem”.

„Coraz ciemniej” Julii Ebner pokazuje sprawność ekstremistów w informacyjnej walce o umysły i serca ludzi epoki internetu. Obnaża mechanizmy typowania, rekrutacji, weryfikacji i socjalizacji nowych członków grupy. Stawia pytania o źródła rosnącej popularności radykałów i możliwość skutecznego oporu nie tylko w cyfrowym świecie. Stawka jest wysoka.

Julia Ebner – badaczka-stypendystka Instytutu Dialogu Strategicznego w Londynie, gdzie zajmuje się analizą działania rozmaitych środowisk ekstremistycznych oraz szerzenia dezinformacji i mowy nienawiści w sieci. Dostarczała materiału dowodowego kilku rządom i grupom roboczym parlamentów, była konsultantką ONZ, NATO i Banku Światowego. Pisze m.in. dla „Guardiana”, „The Independent”, „Prospect” i „Newsweeka”.

***

