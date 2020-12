Rząd o nas zapomniał

Jestem małym przedsiębiorcą, prowadzę hurtownię warzyw i owoców. Choć w nazwie mojej firmy widnieje słowo „hurtownia” i wydawać by się mogło, że prowadzę dużą firmę, w rzeczywistości zatrudniam czterech pracowników, a prowadzona przeze mnie działalność pozwalała mi do tej pory utrzymać i zaspokoić potrzeby życiowe mojej trzyosobowej rodziny. Utrzymuję się z dostaw towarów do hoteli, restauracji, barów mlecznych, stołówek studenckich, szkół, przedszkoli. Jak wiadomo, wszystkie te obiekty zostały zamknięte albo zostały na nie nałożone obostrzenia, które znacząco ograniczyły ich działalność.