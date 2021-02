Lutowy numer „Wiedzy i Życia” już w sprzedaży

Gorąco zachęcamy do sięgnięcia po najnowszy numer naszego naukowego miesięcznika „Wiedza i Życie”. Temat okładkowy poświęcamy tym razem optymizmowi i jego różnym obliczom. Czy bycie optymistą to recepta na szczęście? Czy wiara w lepsze jutro może oznaczać niebezpieczne konsekwencje? Z tekstu Agaty Cieślik dowiedzą się Państwo, jaka jest zależność między wiekiem a optymizmem, czy optymizm jest dziedziczny i czy da się go badać u zwierząt.

W rubryce „Obalamy mity medyczne” Paweł Walewski rozstrzyga, czy szczepionki mRNA są skuteczne i bezpieczne.