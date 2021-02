Czar Nowej Huty

Zirytował mnie artykuł o Nowej Hucie (POLITYKA 4). Owszem, warunki życia początkowo były straszne, ale i tak dużo lepsze niż we wsiach, z których przyjeżdżano do pracy. Własne łóżko, własne pieniądze, elektryczność itp. Na wsiach własne łóżko jeszcze w latach 70. często było luksusem – kto by tam kupował tyle bielizny pościelowej, no i to wszystko prał. Dla pochodzących ze wsi dziewczyn, mimo niebezpieczeństw, mógł być to najlepszy okres w życiu – własne pieniądze i nikogo do obsłużenia.