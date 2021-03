Wątroba na kacu

Najnowszy numer naszego popularnonaukowego miesięcznika „Wiedza i Życie” trafi do sprzedaży 31 marca.

Im dłużej jesteśmy zamknięci w domach z powodu pandemii, tym większym problemem staje się nadużywanie alkoholu. Wątroba próbuje przemówić nam do rozumu i przystopować konsumpcję napojów wyskokowych. To od wątroby zależy, czy ktoś jest abstynentem. Warunkuje też naszą miłość do słodyczy.

Naszym tematem okładkowym są gekony – niezwykłe gady, które potrafią wspinać się gładkie, pionowe ściany i widzą kolory w nocy.

Dla zainteresowanych przemianami społecznymi mamy tekst o pojawieniu się mody na wypoczynek nad Bałtykiem. Dowiemy się gdzie wtedy letnicy mieszkali, w jakich strojach się kąpali albo do czego służyły wanny z podgrzewaną wodą morską. Polecamy także artykuły o darknecie, gdzie piszemy, jak się do niego dostać i co można tam załatwić. Niektórzy porównują darknet do bram piekieł i nie ma w tym zbytniej przesady.

Dla czytelników pragnących oderwać się od ziemskich spraw przygotowaliśmy informacje o budowie stacji orbitalnej Gateway, mającej się stać pośrednim etapem podróży z Ziemi na Księżyc, oraz o tym, jak promieniowanie słoneczne zmienia tor planetoid i czy powinniśmy się obawiać, że w najbliższych latach któraś z nich uderzy w Ziemię. Piszemy też o erupcjach w naszym Układzie Słonecznym, m.in. na Enceladusie, Trytonie i Ceres. Czy ich obserwacje pomogą odnaleźć pozaziemskie życie?

Kwietniowe wydanie „Wiedzy i Życia" o objętości 80 stron będzie do nabycia w kioskach i salonach prasowych od 31 marca.