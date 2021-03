Rozpoczynają się Misteria Paschalia 2021 | 1–5 kwietnia

Już 1 kwietnia rozpocznie się jeden z najważniejszych festiwali muzyki dawnej w Europie – Misteria Paschalia. W tym roku tematem przewodnim wydarzenia jest iberyjski krąg kulturowy, zarówno w swojej europejskiej, jak i południowoamerykańskiej odsłonie. Festiwal ze względu na pandemię koronawirusa odbędzie się na platformie PLAY KRAKÓW i potrwa do 5 kwietnia.

W 2021 roku Festiwal Misteria Paschalia po raz kolejny zabierze miłośników dawnych brzmień w podróż, tym razem wykraczającą także poza granice Europy. W zupełnie nowych, niepewnych czasach, w których nikt nie czuje się bezpieczny twórcy Festiwalu chcą zaproponować publiczności choć namiastkę stabilności, dlatego mimo przeciwności i wielu przesłanek do zmiany linii programowej Misteria Paschalia kontynuują rozpoczętą w 2017 roku wędrówkę po muzycznych tradycjach Europy, jednocześnie eksplorując istniejące pomiędzy nimi relacje. Tym razem skupią się na różnorodności muzycznej i estetycznej iberyjskiego kręgu kulturowego, prezentując zarówno jego europejskie, jak i południowoamerykańskie emanacje. Od repertuaru mniszek ze średniowiecznych klasztorów hiszpańskich, poprzez pieśni hiszpańskie XVII wieku i najważniejsze dzieło muzyki portugalskiej XVIII wieku, po zupełnie niezwykłe barokowe kompozycje z Nowego Świata, w których styl przywieziony z Półwyspu Iberyjskiego miesza się z rdzennymi wpływami.

Karnet na Festiwal Misteria Paschalia 2021 w specjalnej cenie 50 zł dostępny jest w sprzedaży od 15 marca do 1 kwietnia i obejmie dostęp do 5 koncertów: 2 materiałów VOD i 3 livestreamów. Od pierwszego dnia Festiwalu można będzie również wykupić pojedyncze dostępy do nagrań w cenie 15 zł za każdy koncert.

Więcej informacji, program i bilety na stronie internetowej Festiwalu Misteria Paschalia.