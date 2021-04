Nowe wydanie „Wiedzy i Życia” już w sprzedaży

Kwietniowy numer naszego popularnonaukowego miesięcznika „Wiedza i Życie” trafił właśnie do kiosków. Tematem okładkowym wydania tym razem są gekony – niezwykłe gady, które potrafią wspinać się po gładkich pionowych ścianach, widzą w nocy kolory i prowadzą fascynujące życie, o którym wiemy coraz więcej. Ponadto piszemy też: o tym, jak alkohol działa na naszą wątrobę i w jaki sposób ten narząd warunkuje naszą miłość do słodyczy; o tym, co można znaleźć w darknecie; o budowie stacji orbitalnej Gateway, która ma być przystankiem w podróży z Ziemi na Księżyc; a także o tym, jak promieniowanie słoneczne zmienia tor planetoid i czy powinniśmy się obawiać, że w najbliższych latach któraś z nich uderzy w Ziemię.