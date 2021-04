Państwo mafijne

Dla wielu obywateli wygranie w 2015 r. wyborów przez Zjednoczoną Prawicę było powodem do niepokoju i troski o przyszłość praworządności w Polsce. Już pierwsze posunięcia władzy (chociażby w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego) niestety obawy te potwierdzały. Myślę jednak, iż niewielu przewidywało wtedy, do jakiego stanu może doprowadzić sposób sprawowania władzy przez rządy ZP. Kolejne opisywane przez media afery z udziałem osób należących do obozu władzy lub z tym obozem związanych prowadzą do zatrważającego wniosku, że Polska może zmierzać w kierunku państwa mafijnego, którego istota sprowadza się do bezprawia i rządów bezkarnej grupy kontrolującej już prawie wszystko i wykazującej ogromną determinację, aby niedługo tego „prawie” nie było już wcale.